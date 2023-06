Jugendherberge: Für eine Bleibe in Stendal und der Altmark fehlt das Geld

Von: Marco Hertzfeld

Der Landesverband des DJH hat seinen Sitz an der Leiterstraße in Magdeburg.

Für eine altmärkische Jugendherberge in Eigenregie fehlt dem DJH offenbar das Geld. Der Landesverband in Magdeburg kann sich aber zumindest ein Betreibermodell in Stendal und woanders vorstellen.

Magdeburg / Stendal – „Eine Jugendherberge in der Altmark ist absolut denkbar und würde nicht nur der Landkarte der Jugendherbergen guttun.“ Davon zeigt sich Simon Bischoff, einer der zwei hauptamtlichen Vorstände im Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerkes, kurz DJH, überzeugt. „Ich kann mir viele Inhalte vorstellen, welche in der Altmark Kinder, Jugendliche und Familien vermittelt werden könnten. Von der bezaubernden Landschaft ganz zu schweigen“, heißt es aus Magdeburg gegenüber dieser Zeitung weiter. Das große Aber sendet Bischoff gleich mit: Selbst leisten und investieren könnte dies das DJH momentan nicht. Die Hansestadt Stendal hatte kürzlich auf Anfrage der AZ erkennen lassen, dass sie eine solche Einrichtung durchaus als Bereicherung verstehen würde.



Vorstand: Ideen wären vorhanden

Das DJH Sachsen-Anhalt, ein Verein, sei dank staatlicher Hilfen glimpflich durch die Coronapandemie gekommen. Andererseits gebe es wegen dieser Auszeit einen „großen Stau an Maßnahmen“ in den zwölf DJH-Jugendherbergen. Daher wäre dem Verband mit der Vermittlung einer Liegenschaft in der Altmark allein nicht geholfen. Es brauchte Fördermittel, die Ansprüche an eine Jugendherberge seien in den vergangenen Jahren gewachsen. Neben Zimmern mit Dusche/WC gehe es um Räume für Bewegung und Begegnung, aber auch um Schutz- und Rückzugsräume für Kinder und Jugendliche. „Dazu würden wir gerne einen Inklusionsbetrieb aufbauen wollen, damit es auch einen besonderen Nutzen in der Region hat“, skizziert Bischoff einen möglichen Weg.



Region seit Jahren „ein blinder Fleck“

Diese und weitere Themen kosteten hohe Investitionssummen. „Zu hoch als dass wir uns dies momentan leisten können. Die hohen Kosten für Lebensmittel, Energie und Personal binden schon jetzt die meisten Mittel, die wir für unsere Jugendherbergen in den nächsten Jahren benötigen.“ Und wieder mit Blick auf Stendal und die Altmark: „Für eine Ansiedlung könnten aber zum Beispiel Betreibermodelle gemeinsam mit Gemeinden oder Firmen in der Region gedacht werden. Vielleicht ein Mietmodell für eine gemeinsam konzipierte Jugendherberge, welche durch uns betrieben wird.“ Das DJH sei gesprächsbereit für ein gemeinsames Projekt. Bischoff, geschäftsführender Vorstand, ist seit 2003 im DJH-Verein tätig und begann einst als Zivildienstleistender in der Jugendherberge Magdeburg.

Investitionsstau insgesamt hoch

In dieser Zeit sei die Altmark „immer schon ein blinder Fleck auf der DJH-Landkarte“ gewesen. „Das letzte Haus in der Altmark war die Jugendherberge Gardelegen, welche vor meiner Zeit aus Mangel einer betriebswirtschaftlichen Perspektive geschlossen wurde. Ich weiß, dass es von meinen beiden Vorgängern in der Leitung des Vereins immer wieder Anstrengungen gab, eine Jugendherberge in der Altmark aufzubauen.“ Im Gespräch gewesen seien Standorte in Tangermünde (Speicher am Hafen) und Stendal (frühere Justizvollzugsanstalt) und auch die Übernahme des heutigen Ida Arendsee (Integrationsdorf). Die meisten Anfragen seien wohl an der Finanzierung und einem guten Konzept für einen Standort in der Altmark gescheitert, glaubt der DJH-Landeschef.



„Eine Jugendherberge sollte nicht nur ein Objekt sein, sondern braucht einen Nutzen für die Gästegruppen und die Region, in der sie steht. In unseren Jugendherbergen nehmen die Aufenthalte von Schulklassen, Gruppen und Familien den größten Teil ein.“ In den Vordergrund rückt für Bischoff dabei „immer mehr die Kopplung zu guten und wichtigen Inhalten, welche die Region bietet: im Harz die Natur, in Wittenberg und Magdeburg die Geschichte, und so weiter“. Für die Altmark könnte dies die Landwirtschaft und die Einbindung in Themen wie Ernährung und Bewegung sein. „Dazu die Geschichte und die Weitläufigkeit. Diese wurde ja von Familien in und nach der Coronapandemie entdeckt und sehr geschätzt. Also mir fallen sofort gute Ideen für ein gutes Konzept ein.“