Industrie- und Gewerbepark Altmark: Batteriekraftwerk erfährt Dämpfer

Von: Stefan Hartmann

Die Mitglieder des Planungsverbands Industrie- und Gewerbepark Altmark suchen gemeinsam während der Sitzung nach möglichen anderen Flächen für das Batteriekraftwerk. © Hartmann, Stefan

Überzeugt vom möglichen Batteriekraftwerk im Zukunftsstandort, dem Industrie- und Gewerbepark Altmark, zeigte sich der Planungsverband nicht. Die Mitglieder vertagten den Beschluss.

Arneburg / Stendal – Es hätte ein Routinetermin sein können. Aber bereits die erste Hürde – nämlich der Planungsverband – hat sich für das geplante Batteriekraftwerk im Industrie- und Gewerbepark Altmark (IGPA) in Arneburg als Stoppschild erwiesen. Das Projekt des ersten Batteriekraftwerks im Landkreis Stendal hat damit direkt einen Rückschlag erlitten.

Batteriekraftwerke gelten als Schlüsseltechnologie für die Energiewende. Sie nehmen überschüssige produzierte Energie auf und geben sie bei Bedarf wieder ab. So kann einer möglichen sogenannten Dunkelflaute entgegengewirkt werden. Das Land Sachsen-Anhalt freute sich noch am Mittwoch öffentlich über den geplanten Bau einer solchen Anlage in Förderstedt. „Europas größter Akku“, wie es dort hieß, soll 600 Megawattstunden aufnehmen können. Damit hätte er mehr als die dreifache Kapazität des aktuellen Rekordhalters, der in London steht und 196 MWh aufnimmt. Das Projekt im Arneburger Industrie- und Gewerbepark Altmark (IGPA) ist ein gutes Stück kleiner. Über eine Kapazität von 64 MWh sollen die in 32 Containern untergebrachten Akkus verfügen.



Doch die Gegenrede zu dem Projekt begann bereits in der Einwohnerfragestunde der Planungsverbandssitzung. Kritisiert wurden unter anderem die relative Nähe – nach Einwohnerangaben rund 300 Meter – zur Wohnbebauung in Klein Ellingen. Ebenfalls nicht für Begeisterung sorgten das bisherige Fehlen von Umweltverträglichkeitsprüfung, Brandschutzprüfung und weiterer Einwohnerinformation. Bauamtsleiterin Simone Kuhlmann versuchte zu schlichten: Die Information erfolge mit der öffentlichen Sitzung, erklärte sie. Für die Prüfungen sei einfach noch nicht die Zeit. Die kämen erst später im üblichen Bauablauf. Zunächst stehe eine Ausnahmegenehmigung im Raum, weil auf dem Gelände eigentlich Solarflächen vorgesehen sind. Mit einer Ausnahmegenehmigung davon könnte das Projekt jedoch auf der Fläche entstehen. Erst mit der Genehmigung kann ein Bauantrag gestellt werden – und zu diesem gehören dann auch Umweltverträglichkeits-, Brandschutz- und andere Prüfungen.



Auch die Mehrheit der Planungsverbandsmitglieder zeigte sich von den Vorhaben in dieser Form nicht überzeugt. Olaf Schmidt, Einzelbewerber, beantragte den Beschluss nicht zu fassen. Er finde es nicht gut, dass direkt bei der ersten Vorstellung des Projektes ein Beschluss auf der Tagesordnung steht, erläuterte er seinen Antrag. Fünf Ja-Stimmen zum Antrag reichten bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung aus, um einen Beschluss zu verschieben.



Vorgestellt werden konnte das Projekt dennoch. Peter Ziegler von der Firma Elbekraftwerke, die das Projekt umsetzen will, stellte die groben Daten vor und beantwortete auch mehrere der gestellten Fragen. Die Wahl des Grundstückes war pragmatisch: Es stand zur Verfügung. Gleichzeitig sei der Standort recht günstig. Er liege unmittelbar am Umspannwerk. Jeder Meter Leitung führe zu Leistungseinbußen. Ein, wie von den Planungsverbandsmitgliedern vorgeschlagener, Umzug des Projektes weiter ins Zentrum des IGPA würde daher Probleme mit sich bringen. Auch die Querung von Bahnschienen und Straßen bedeute einen Mehraufwand für die ohnehin schon 20 Millionen Euro hohe Investition. „Wir wollen ja keine Zustimmung zu Bau“, erklärte er die aktuelle Zeitschiene. „Wir wollen Zustimmung dazu, einen Antrag vorbereiten zu dürfen.“



Nach der Absetzung des Beschlusses war das jedoch nicht mehr zu machen. Überzeugt, insbesondere vom Standort, schienen die Ratsleute ohnehin nicht. Auf dem ausgebreiteten Lageplan wurde nach möglichen Alternativflächen gesucht. Denn komplett gegen das Projekt sei man nicht. Man wolle lediglich nicht „gehabeckt“ werden, wie es einer der Herren aus der skeptischen Seite des Gremiums formulierte. Gemeint war damit offenbar, dass Projekte von Investoren oder anderen Außenstehenden auf ein Gebiet übergestülpt werden und dies dann letztlich keinen nennenswerten Einfluss mehr nehmen kann.

Kommentar von AZ-Redakteur Stefan Hartmann: Akkukraftwerk wäre starkes Signal / Dämpfer für Zukunftsstandort:

Wenn die Energiewende gelingen soll, müssen Zwischenspeicher geschaffen werden. Sie sind eine Investition in die Zukunft. Das nun ausgerechnet der erst kürzlich so benannte Zukunftsstandort IGPA sich schwer damit tut, ein Batteriekraftwerk zu ermöglichen ist bedauerlich. Auch wenn es kein klares Nein zum Bau der Anlage war, Flexibilität hat der Planungsverband nicht gezeigt. Investoren könnten den Gegenwind scheuen.