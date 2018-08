„Hier ist meine Heimat“

Zu Gast auf Schloss Döbbelin: Hausherr Alexander von Bismarck öffnet die Pforten

+ © Spöring Liebevolle Details sind im Bismarck-Schloss in Döbbelin an jeder Ecke zu finden. Jahr für Jahr sind zahlreiche Besucher zu Gast im Schloss-Café, sehen sich in „Bismarcks Weihnachtswelt“ um oder nehmen an einer Veranstaltung im Schlosspark teil. © Spöring

Döbbelin. Alexander von Bismarck führt ein Leben, wie es im Buche stehen könnte. Aufgewachsen ist er in Schloss Friedrichsruh in Schleswig-Holstein, in dem übrigens auch sein wohl berühmtester Vorfahr Otto von Bismarck beerdigt ist.