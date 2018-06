Helfer halten Fäden in der Hand

Stendal. Sprache, Kultur, Bürokratie – Menschen, die aus einem fernen Land vor Krieg und Gewalt geflüchtet sind, haben in Deutschland einige Hürden zu überwinden, um sich in die Gesellschaft eingliedern zu können.

Viele engagierte Bürger sehen es als ihre Aufgabe, die weit Hergereisten zu unterstützen, wo sie nur können. Auch im Landkreis Stendal opfern viele Ehrenamtliche ihre freie Zeit, um Asylsuchenden Deutsch beizubringen, sich für sie politisch einzusetzen und sie bei Behördengängen zu begleiten. Um dem steigenden Familiennachzug im Landkreis gerecht zu werden, wollen Flüchtlingshelfer im ganzen Landkreis sich nun vernetzen. Dazu hat am Donnerstag ein Kompetenztreffen stattgefunden. Dazu waren sowohl Mitarbeiter von Institutionen gekommen als auch zahlreiche ehrenamtliche Helfer und solche, die es werden wollen.

Rentnerin Annedore Händel unterrichtet in Integrationskursen der Kreisvolkshochschule Deutsch. Beim Kompetenztreffen möchte sie Kontakte knüpfen. „Man könnte zum Beispiel einen Kochkurs ins Leben rufen. Die arabische Küche ist großartig“, meint die Stendalerin. Gisela Schmidt kann sich vorstellen, künftig Gesundheitsseminare für Flüchtlinge zu geben. In die Kleine Markthalle ist sie gekommen, weil sie selbst dafür nicht die nötigen Fremdsprachenkenntnisse hat. Und so hatte jeder in der Runde seine eigenen Vorstellungen, wie er Asylsuchenden künftig unter die Arme greifen kann. Gegen Ende des Treffens waren sich alle einig: Es muss eine regelmäßige „Vernetzungsrunde“ geben, bei der sich Flüchtlingshelfer austauschen, zu akuten Themen professionelle Beratung hinzuziehen und konkrete Hilfestellungen verabreden. Der erste Termin ist Mittwoch, 20. Juni. Dazu sind alle interessierten Bürger herzlich eingeladen, wie Aud Merkel von der Freiwilligen-Agentur Altmark mitteilt. Die Idee zu den Kompetenztreffen stammt von Jördis Wellmann aus Kliez, die ein solches Konzept bereits in der Landesaufnahmeeinrichtung in Kliez etabliert hat. In der Kleinen Markthalle erhielt Wellmann Unterstützung von Ines Nilson, die seit Beginn des Jahres in der Flüchtlingshilfe tätig ist, und Aud Merkel.

Wie Sabine Krause von der Stendaler Migrations- und Flüchtlingsberatung des Deutschen Roten Kreuzes erklärte, werde der Familiennachzug im Landkreis Stendal ab August zunehmen. Das bestätigte auch der Landkreis auf Nachfrage. Krause: „Der Bund verabschiedet in den kommenden Tagen ein Gesetz, was besagt, dass auch subsidär Schutzbedürfte ihre Familien ins Land holen dürfen.“ Subsidär schutzbedürftig sind Personen, deren Asylantrag zwar abgewiesen wurde, aber deren Leben oder Gesundheit im Herkunftsland bedroht wird. Das heiße keinesfalls, dass die Familien innerhalb kürzester Zeit hier sind, erklärte Sabine Krause. Denn oft scheitere eine Familienzusammenführung am fehlenden Geld.

Von Charlotta Spöring

Rubriklistenbild: © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa