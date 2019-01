Hauptgewinn für Diesdorf

Magdeburg – Oft rangiert Sachsen-Anhalt in Statistiken weit hinten. So belegt das Land beim Durchschnittseinkommen den vorletzten Platz. Bleibt wohl nur das Glücksspiel, um reich zu werden? Zumindest darin sind die Menschen zwischen Arendsee und Zeitz spitze.

Die Lotto-Toto GmbH des Landes verzeichnete im Jahr 2018 das höchste Umsatzplus seit 19 Jahren und liegt mit einem Zuwachs von 6,2 Prozent sogar bundesweit an der Spitze, freute sich Geschäftsführerin Maren Sieb bei der Präsentation der Jahresbilanz.

Insgesamt wurden hierzulande 191 Millionen Euro für das staatliche Glücksspiel ausgegeben. Das entspricht 1,65 Euro pro Einwohner und Woche (gezählt wird vom Säugling bis zum Greis). Knapp 94 Millionen Euro wurden als Gewinne ausgezahlt.

Der altmärkische „Lottokönig“ 2018 kassierte 1,15 Millionen Euro im Spiel „6 aus 49“. Die nächsthöheren Gewinne in der Region fielen mit 77 777 Euro je einmal im Altmarkkreis und im Landkreis Stendal wesentlich geringer aus. 26 Spieler in der östlichen Altmark und 24 in der westlichen Altmark konnten sich über Gewinne von mehr als 5000 Euro freuen. Weitere Lottomillionäre wohnen in Magdeburg, Anhalt-Bitterfeld, dem Saale- und dem Burgenlandkreis.

Die Lottogesellschaft hat landesweit 374 gemeinnützige Projekte aus den Bereichen Kultur, Sport, Soziales, kirchliche Denkmalpflege und Umwelt mit zusammen 6,3 Millionen Euro finanziell unterstützt. Im Landkreis Stendal, profitierten unter anderem die Kirchen Werben (75.000 Euro) und Beuster (14.000) sowie das Behindertensportfest Tangerhütte (6000). Im Altmarkkreis Salzwedel erhielt der Diesdorfer SV mit 52.000 Euro die größte Spende. Auch das Jugendfilmcamp Arendsee (8500) und Local Heros (7000) stehen neben weiteren auf der Spendenliste.

Größter Lotto-Gewinner ist wie immer der Finanzminister: An das Land Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr 65 Millionen Euro an Steuern und Abgaben abgeführt.

VON CHRISTIAN WOHLT