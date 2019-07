Erst Drohanruf beim Landesverwaltungsamt in Halle

+ © picture alliance / dpa / Jan Woitas Großaufgebot der Polizei: Betrunkener Salzwedeler (50) will Mitarbeiter von Stendaler Behörde töten © picture alliance / dpa / Jan Woitas

pm/mih Stendal/Salzwedel. Am Freitag um 10.32 Uhr hat eine unbekannte männliche Person im Landesverwaltungsamt Halle (Saale) angerufen und die Mitarbeiter bedroht. Er kündigte am Telefon an, dass er unter Benutzung seiner Schusswaffen die Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung in Stendal töten würde.