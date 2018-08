Gefährdeter Schacht wird verschlossen

Arbeiten sollen heute beendet werden

+ © Kühn In der Nicolaistraße Ecke Westwall wird ein einsturzgefährdeter Schacht verschlossen. © Kühn

lk Stendal. Anwohner müssen sich auf eine kleine Baustelle an der Nicolaistraße Ecke Westwall einstellen: Die kurzzeitigen Arbeiten haben am Montag begonnen und sollen am heutigen Dienstag im Laufe des Tages abgeschlossen werden.