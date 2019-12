Funde aus Stendal rücken ins Rampenlicht

Bevor und während Bauarbeiter Tatsachen schaffen, kommen Archäologen zum Zug.

„Hierbei konnte eine ganze Reihe aufschlussreicher Beobachtungen gemacht werden, welche das Bild zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Besiedlung Stendals ergänzt und erweitert“, stellt Stendals Rathaussprecher Armin Fischbach fest und nennt als herausragendes Beispiel einen Kastenbrunnen von der Rathenower Straße, der auf eine vorstädtische Besiedlung Stendals in der Zeit um das Jahr 900 deute.

+ Kastenbrunnen, entdeckt unter der Rathenower Straße. © Stadt

Baubegleitende archäologische Untersuchungen fanden an etlichen Straßenzügen der Hanse- und Rolandstadt statt. In den Jahren 2017 bis 2019 hatten die Forscher im Südosten neben der Rathenower Straße vor allem unter und an der Vogelstraße und Stavenstraße zu tun. Im Nordwesten sind es Wüste Worth und Uchtstraße gewesen und Bereiche in der engeren Altstadt sowieso.