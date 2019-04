Fünfter Lauf um den Stendaler Stadtsee

Stendal – Daniel Jircik, Geschäftsführer der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG) versprach Sonnenschein und es schien so, als ob er einen guten Draht zum Wettergott hatte.

Der fünfte Tiergartenlauf ging bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein über die Bühne.

Unzählige Gäste und Teilnehmer versammelten sich auf der Wiese vor dem Tiergarten. Uwe Bliefert übernahm die Moderation des beliebten Volkslaufes mit familiärem Flair. Über 100 Kinder starteten beim 600-Meter-Erdmännchenlauf, vorbei an einigen Bewohnern des Tiergartens. In ihren Gesichtern konnte man die Freude und den Ehrgeiz erkennen. Alle waren Sieger und erhielten neben der Teilnehmerurkunde und einer Medaille einen Luftballon, an der eine Wurfscheibe befestigt war.

+ Glücklich und zufrieden erreichten die meisten Läufer das Ziel. Ob sie mit ihrer Leistung zufrieden waren, müssen sie selbst entscheiden. © Krug Überglücklich und stolz präsentierten die Knirpse ihre Gewinne ihren Eltern, Großeltern und anderen Verwandten, die sie an der Start- und Ziellinie zuvor anfeuerten. Clown Tommy zauberte für die Knirpse Figuren aus Luftballons und begleitete die Kleinen bei ihrem Lauf. Im Anschluss gab Jircik erneut den Startschuss aus einer Konfettikanone für die knapp 2000 Meter-Runde um den Stadtsee.

Die großen und kleinen Laufbegeisterten wurden am Ziel von Liesel Engel empfangen. Den ersten Platz belegte der Osterburger Bjane Niemeyer, Platz drei belegte Mustafa Kurbani aus Stendal. Roland Bäumler aus Rossau lief als Zweiter durchs Ziel. Bei der Siegerehrung erzählte er, dass er bereits zum fünften Mal dabei sei und in jedem Jahr auf dem Siegertreppchen stand.

Die dunkelrote SWG-Couch symbolisiert beim Tiergartenlauf das Siegertreppchen. Siegreich bei den Frauen war Lina Weiß aus Tangermünde. Jasmin Falke aus Groß Schwechten erlief sich wie im Vorjahr den zweiten Platz. Von der Laufgruppe Header stieg Uta Jüttner aus Arneburg auf Platz drei. Für sein Engagement als Organisator, Helfer und Läufer erhielt der 80-jährige Klaus Jürgens aus Schönhausen den Ehrenpreis.

Das SWG-Team erhielt eine Ehrenmedaille für die Organisation. Der Hauptorganisator erhielt in diesem Jahr Unterstützung vom Stendaler Leichtathletikverein und von der Laufgruppe Haeder sowie der Äthiopienhilfe Stendal. Für die kurzweilige Unterhaltung standen Bungeetrampolin und Hüpfburg für die Besucher bereit.

VON UTE KRUG