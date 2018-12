Fünf Schafe im Kofferraum: Schinder bislang unbestraft

Borstel. Mona und ihr Nachwuchs Ingo stürmen durch das Gehege. Von Besuch halten sie nicht viel. „Das ist auch richtig so, wir sind hier nicht im Streichelzoo“, meint Tierheimleiterin Antonia Freist spöttisch.

Mitte Mai stoppten Polizisten einen Pkw voller Kamerunschafe. Vorne lag ein Tier an den Beinen fest verschnürt, im Kofferraum fanden die Ordnungshüter fünf weitere Exemplare. Der Bock überlebte die Tortur nicht.

In Sicherheit wuchs die kleine Herde auf elf Schafe an, drei Zibben waren schon bei dem fragwürdigen Transport in Tangermünde trächtig. Kamerunschafe können bis zu drei Lämmer auf einmal zur Welt bringen. Nur Mona und Ingo haben noch kein neues richtiges Zuhause.

Dirk Marschneider kennt die Fotos der Kollegen, der Öffentlichkeit zeigen möchte er sie nicht. „Das ist kein schöner Anblick, die Tiere waren wirklich in einem schlechten Zustand.“ Der Beschuldigte habe die Schafe ordnungsgemäß erworben, was der Vorbesitzer der Polizei telefonisch bestätigte. „Doch auf diese Art und Weise darf man Tiere nicht transportieren“, unterstreicht der Polizei-Sprecher gegenüber der AZ. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz seien noch nicht ganz abgeschlossen. Der Mann könnte mit einer Ordnungswidrigkeit und einer höheren Geldstrafe davonkommen oder sogar für bis zu ein Jahr ins Gefängnis wandern.

Die geschundenen Kamerunschafe kamen damals umgehend ins Tierheim in Borstel. „Wir haben sie hier wieder aufgepäppelt“, berichtet Leiterin Freist. Durchaus eine Herausforderung für die Tierschützer. Die ursprünglich aus Afrika stammende Rasse sei recht genügsam, sicherlich. „Doch auch diese Tiere müssen ordentlich fressen und trinken.“ Der Sommer in diesem Jahr war ungewöhnlich heiß, Gras und Heu mancherorts knapp. „Wir haben das aber alles irgendwie hinbekommen.“ In der Einrichtung am Eichstedter Weg sind sonst fast ausschließlich Hunde und Katzen untergebracht. Die Mitarbeiter in Borstel kümmern sich aktuell um etwa 30 Hunde und 60 Katzen.

Freist hätte die Herde gern komplett in eine Hand gegeben. „Und am liebsten dorthin, wo die Tiere als Landschaftspfleger eingesetzt werden und unter keinen Umständen im Kochtopf landen.“ Ein Niedersachse hatte sich auch schon gemeldet. „Die Voraussetzungen wären ideal gewesen.“ Die Herde war praktisch auf dem Sprung. „Es gibt dort sogar einen Border Collie, einen echten Hütehund. Doch der Interessent musste auch deshalb kurzfristig absagen, weil das Wasser in dem Dürresommer knapp wurde und er nicht ans städtische Leitungssystem angeschlossen ist.“ Auch Mutterschaf Mona und Jungbock Ingo sollen möglichst bald anderswo unterkommen. „Es muss passen.“

Von Marco Hertzfeld