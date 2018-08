Frontalcrash bei Stendal: Motorradfahrer (40) tödlich verunglückt

pm/mih Stendal. Auf Höhe des Abzweigs Stendal/Borstel hat sich auf der Bundesstraße 189 am Sonntagmittag gegen 12.35 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Eine 68-jährige Opel-Fahrerin aus Chemnitz befuhr mit ihrem Pkw die B 189 aus Richtung Osterburg in Richtung Magdeburg.

Ein 40-jähriger Krad-Fahrer aus Dresden war dort mit seiner BMW in der entgegengesetzten Richtung unterwegs. Hinter dem Abzweig Stendal/Borstel geriet Opel-Fahrerin auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn.

+ An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt etwa 18.000 Euro. © Polizei Der Krad-Fahrer bremste sein Krad noch ab, konnte aber einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Nach dem Aufprall wurde das Krad vom PKW mitgeschliffen. In Folge dessen traten aus dem Krad Betriebsstoffe aus, die sich aufgrund der Reibungshitze entzündeten und der Tank des Krades explodierte.

Der Krad-Fahrer wurde auf den Seitenstreifen geschleudert und kam dort zum Liegen. Er verstarb wenig später noch am Unfallort an den schweren Verletzungen. Die Opel-Fahrerin und ihr 70-jähriger Beifahrer erlitten einen Schock, sie wurden in ein Krankenhaus stationär aufgenommen.

Der Opel und Teile des Motorrades kam auf einen angrenzenden Acker zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt etwa 18.000 Euro.