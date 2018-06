Frontal gegen Sattelzug: Fahrer stirbt

+ Das Auto war frontal mit einem Lkw kollidiert und in den Graben geschleudert worden, wo es Feuer fing. Der Fahrer, ein 55-Jähriger aus Tangermünde, starb. © Krug

Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinem Auto gegen 19.45 Uhr in Richtung Arneburg unterwegs, als der Wagen aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem Lkw kollidierte. Dessen 61-jähriger Fahrer, ein Magdeburger, konnte weder ausweichen noch bremsen. In der Folge wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert und fing Feuer.