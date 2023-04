Stendaler Erster Mai: Feuer und Flamme für einen gesetzlichen Feiertag, abschaffen oder nicht?

Tradition bedeutet Altmärkern unterschiedlich viel

+ © dpa Facetten eines Feiertags in Deutschland: Gewerkschaften rufen zur Kundgebung auf. Autonome und linksradikale Gruppen nutzen den Tag ebenfalls (Foto). Bürger entspannen beim Fest. © dpa

Der Erste Mai, Tag der Arbeit, bedeutet Altmärkern unterschiedlich viel. Feuer und Flamme für einen gesetzlichen Feiertag, abschaffen oder nicht? Der Anstoß für eine mögliche Kontroverse.

Stendal – Der „Tag der Arbeit“ als weltweiter Protesttag hat seine Wurzeln im späten 19. Jahrhundert, in Nordamerika, in Generalstreik und Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Politische Denksysteme und die Zeit spülten den Ersten Mai durch, so hieß er beispielsweise ganz offiziell auch schon einmal Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse. All das und mehr weiß Peter Bollfraß, ein Urgestein der Gewerkschaften in der Altmark. Dass der Erste Mai für die meisten Menschen längst ein reiner Ausflugs- und Entspannungstag geworden ist, davon gehe die Welt nicht unter. „Ihn zu beschneiden oder gar abzuschaffen, fiele mir im Leben nicht ein. Ungerechtigkeiten müssen benannt und Forderungen gestellt werden, und dafür gibt er den Rahmen.“



Vom Generalstreik zum Ausflugstag

Der Maifeiertag 2023 fällt auf einen Montag, der Kalender beschert den Altmärkern ein verlängertes Wochenende. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, kurz DGB, ruft republikweit zu Aktionen und Kundgebungen auf. Das Motto diesmal: „Ungebrochen solidarisch.“ Schon traditionell findet im Stendaler Tiergarten ein Maifest statt. Die Idee für diesen Veranstaltungsreigen hatte einst Bollfraß. Wenn es die Gesundheit erlaubt, will der inzwischen 78-Jährige dieses Mal zumindest als Mitglied dabei sein. Seit 1992 führte er das Zepter im DGB-Kreisverband Stendal, zunächst hauptamtlich, später ehrenamtlich. Los geht es am Montag um 10 Uhr, die Maiansprache halten wird Jan Melzer, Vize-Bezirksleiter IG BCE Halle-Magdeburg. Das Kinder- und Familienfest beginnt im Anschluss daran.



Revolte resolut oder ganz abschaffen?

„Die Menschen brauchen diesen Tag, zumal auch die Arbeitswelt nicht einfacher geworden ist“, bringt es Bollfraß im AZ-Gespräch auf den Punkt. Dass Autonome und Linksradikale am Ersten Mai ihr ganz eigenes Spiel treiben, auch darüber weiß der Altmärker Bescheid. Einschlägige Demonstrationen sind für dieses Jahr in den Szenehochburgen Berlin und Hamburg angekündigt, aber auch für Magdeburg, gut 60 Kilometer von Stendal entfernt. Die Polizei dürfte das Geschehen aufmerksam verfolgen wollen. „Demonstrationen sind legitim, Gewalt gehört nicht dazu. Da hört für mich der Spaß auf.“ Zuletzt hatten auch Neonazis und Gesinnungsgenossen den Maifeiertag für sich entdeckt. Inwieweit sie die Bühne in diesem Jahr in der Republik stärker nutzen können, bleibt abzuwarten.



Autonome, Neonazis und die Polizei

Norbert Lazay hat mit der Gewerkschaftsbewegung an sich nicht viel am Hut. Und doch käme es ihm nicht in den Sinn, den Feiertag abzuschaffen. Und bitte: „Es ist ein Tag im Jahr, an dem ich keine Verpflichtungen habe, die der Beruf mit sich bringt.“ Lazay ist Pfarrer in Gladigau (Osterburg), kirchliche Feiertage und Veranstaltungen halten ihn in Bewegung. Ehrenamtlich steht der Familienvater dem Altmärkischen Heimatbund vor, Geschichte und deren Betrachtung sind eine Herzensangelegenheit. Dass der Erste Mai zu DDR-Zeiten mehr oder weniger staatlich gelenkt war, dürfte ihm in der Erinnerung geblieben sein. Kurzum: Der Erste Mai sollte frei und friedlich sein. Inwieweit die Altmark und Deutschland den Tag der Arbeit brauchen, darüber lasse sich noch länger reden.



Chris Schulenburg ist von Hause aus Ordnungshüter. „Als Polizeibeamter kenne ich noch die Gewaltexzesse der linken Szene in Berlin. Linke Chaoten liefern sich gerne Straßenschlachten mit der Polizei. Da kämpfen Linksextreme lieber gegen den Staat und nicht für Arbeitnehmerrechte“, ist der Sandauer, der seit 2016 für die Christdemokraten im Magdeburger Landtag sitzt, überzeugt. „Für Polizeibeamte ist es kein Tag der Ruhe, sondern ein Tag mit einer erhöhten Arbeitsbelastung und ein Tag mit zum Teil schweren Verletzungen. Ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft solche Gewaltexzesse stärker verurteilt. Die Richter sollten Straftaten gegen Polizeibeamte sowie Rettungs- und Feuerwehrkräfte härter bestrafen, denn geringe Strafen schrecken Gewalttäter nicht ab.“



Der Landespolitiker sieht zurzeit keine politischen Bestrebungen, dass der Erste Mai als Feiertag aufgehoben wird. Das Maidatum sei traditionell ein Tag, an dem „unter anderem über aktuelle Ungleichbehandlungen von Arbeitnehmern öffentlich diskutiert wird“. Auf Anfrage dieser Zeitung heißt es von Schulenburg in dieser Woche weiter: „Es sollte ein Tag der Ruhe sein, um sich von den Arbeitsbelastungen auszuruhen.“ Der Erste Mai im Wandel der Zeit und aktuell, Schulenburg und weitere Menschen aus dem Landkreis Stendal haben ihren Standpunkt formuliert. Der Erste Mai als gesetzlicher Feiertag oder nicht, eine Kontroverse scheint nicht unmöglich. Auch für den Altmarkkreis Salzwedel ist übrigens eine Maikundgebung des DGB angekündigt. Eröffnet wird sie um 13 Uhr.