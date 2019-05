Ernteausfälle: Stendaler Landwirt André Stallbaum sieht Verantwortung in der Politik

Stendal – Sonne, Hitze und Trockenheit dürften den zurückliegenden Rekordsommer ziemlich treffend zusammenfassen. André Stallbaum, Chef des Kreisbauernverbandes Stendal, spricht sogar von „wüstenähnlichen Verhältnissen“.

Ein großes Problem für die Landwirte der Region, das sich in diesem Jahr fortzusetzen scheint. Bereits im April hatte der Landkreis Stendal die Waldbrandgefahrenstufe 5 ausgerufen.

+ André Stallbaum, Chef des Kreisbauernverbandes. © Spöring „Wenn ich vorher wüsste, wie das Wetter in diesem Jahr wird, wäre ich wohl kein Landwirt geworden“, scherzt Stallbaum, der gemeinsam mit seinen Eltern den Stendaler Scheunenladen an der Osterburger Straße führt. Vom fehlenden Niederschlag hat sich der Boden vielerorts noch gar nicht wieder erholt. „Momentan haben wir an vielen Stellen immer noch ein Defizit von 300 bis 400 mm Niederschlag“, sagt der Landwirt. Das Erschreckende: Dies entspricht beinahe der Jahressumme der Region, die laut Stallbaum zwischen 400 und 470 mm liegt.

Für den gebürtigen Idener gibt es nur eine Option: „Es muss jetzt dringend regnen. Noch so ein Jahr kann keiner gebrauchen.“ Die Folgen möchte sich der Jungbauer kaum ausmalen. „Man muss sich das mal vor Augen führen: Weniger Raps, Gerste oder Weizen auf dem Acker bedeutet für manche Landwirte, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr begleichen können.“

Neben dem Ackerbau leide besonders die Viehwirtschaft unter der Trockenheit. „Teilweise müssen Kulturen, die für die Körnernutzung gedacht waren, schon jetzt als Grünfutter für die Tiere abgeerntet werden.“ Ist das einmal aufgebraucht, muss teures Futter hinzugekauft werden, um den Viehbestand halten zu können. Die Nachbeben eines Sommers, der zwar nicht der heißeste aller Zeiten war, aber doch ein außergewöhnlich trockener.

Weil Ernteausfälle Landwirtschaftsbetriebe in ganz Deutschland geschwächt haben, gab es für das Jahr 2018 eine einmalige Hilfszahlung der Bundesregierung, von der aber längst nicht alle Bauern profitierten. Was das politisch erklärte Ziel angeht, die bäuerlichen Betriebe zu erhalten, sieht Stallbaum dringenden Handlungsbedarf. Andere Länder machen es bereits vor. Eine Möglichkeit der Krisen-Vorsorge für Landwirte, für die sich der Deutsche Bauernverband (DBV) stark macht, ist ein staatlicher Zuschuss zur Mehrgefahrenversicherung, die in Fällen von Sturm, Hagel, Starkregen und Dürre greift.

Es sei schließlich „im Interesse des Staates, dass 80 Millionen Bundesbürger etwas zu essen bekommen“, begründet Stallbaum. Etwas besser stehen die Chancen wohl für eine steuerfreie Risikorücklage. Wohl kaum eine andere Branche leidet unter so starken Preis- und Ertragsschwankungen wie die Landwirtschaft. Besonders schwache Jahre sollen Bauern mit der Rücklage glätten dürfen.

Für alle Bauern, die tagtäglich dafür sorgen, dass genügend Nahrungsmittel da sind, bleibt zu hoffen, dass es in den kommenden Monaten vermehrt regnet. Garantieren kann das niemand. Stallbaum will dennoch versuchen, Petrus zu beeinflussen: „Immer brav den Teller leer essen und sonntags in die Kirche gehen“, rät er.

VON CHARLOTTA SPÖRING