Arneburg – Eine ausgebüxte giftige Monokelkobra eines Privatmannes hielt vor wenigen Tagen Anwohner und Behörden im nordrhein-westfälischen Herne in Atem. Beim Lesen der Nachrichten verspürte André Hein nach eigenem Bekunden alles andere als Nervenkitzel.

„Wir brauchen solche Schlagzeilen nicht und setzen in der Ausstellung auch nicht auf Effekthascherei und Sensationslust“, beteuert der 42-Jährige gegenüber der AZ. Mindestens 270 Spinnen und Reptilien haben am 2. und 3. Oktober in Arneburg ihren Auftritt. „99,9 Prozent der Exemplare und mehr stammen aus nachhaltiger Zucht in Deutschland. Wir entreißen kein Tier der Natur, entnehmen keines dem natürlichen Lebensraum. “.

Solche Angaben seien ihm wichtig, auch wenn er über die Jahre und mit allerletzter Gewissheit nicht bei glatten 100 Prozent landet. Immer wieder einmal bekommt es sein Unternehmen mit Tier- und Naturschützern zu tun, er wisse schon deshalb zu argumentieren. Hein sieht für sich einen Bildungsauftrag. In fremde Länder reisen und exotische Tiere sehen könne nun einmal nicht jeder Mensch. Und durch Ausstellungen wie der seinen trampele auch nicht die halbe Welt durch Regenwälder und noch mehr sensible Gebiete. Der Mecklenburger gehört zu einer alten Schausteller- und Zirkusfamilie. Seit zwölf Jahren ist er mit der Schau in ganz Deutschland unterwegs. Circa 90 Terrarien und drei größere Gehege bringen Mitarbeiter und er in die Altmark.

Spinnen, Reptilien, Amphibien und Insekten sind ausgestellt, insgesamt mehr als 110 Arten vertreten. Mitbringen wird Hein auch die größte Schlangenart der Welt, den Netzpython. Sein imposantes Exemplar der Würgeschlange bringt es aktuell auf viereinhalb Meter. Ein Netzpython kann bis zu neun Meter lang werden und zum Teil über 200 Kilogramm schwer. Kaum weniger imposant sind zwei weitere Gäste in der Elbestadt, die Sporn- und die Pantherschildkröte. Natürlich dürfen in einer Schau wie dieser auch Vogelspinnen nicht fehlen. „Wir haben ausschließlich ungiftige bis minder giftige Tiere dabei. Echte Giftschlangen wie die Monokelkobra sind schon aus Prinzip nicht im Bestand.“

Dann wären da noch der Faktor Ekel und die Kategorie Angst. Sie gehören ein Stück weit zum Geschäft dazu und machen die Faszination mit aus. „Schlangen ziehen die Menschen fast magisch an, sie glänzen und haben oft eine schöne Farbprägung. Noch immer glauben viele, Schlangen seien irgendwie glitschig, und sind beim Anfassen ganz überrascht, dass es nicht so ist.“ Nicht zuletzt auf diesen Aha-Effekt setzt Hein. Dass eine Vogelspinne still auf der Hand sitzt und sich ruhig bewegt und eben nicht aggressiv reagiert, auch das könnten die Besucher an den zwei Oktobertagen in der Stadthalle erleben. „Wir wollen sie für alle diese außergewöhnlichen Lebewesen sensibilisieren.“

In mehrmals täglich stattfindenden Präsentationen werden verschiedenste Tiere durch die Pfleger aus den Terrarien genommen und können Hein zufolge auch angefasst werden. Fragen seien immer willkommen. Schautafeln sind auch aufgebaut und geben Informationen zu den in Deutschland wenig bekannten Exemplaren. Auch einige Tierpräparate sind zu sehen. Hein und Kollegen bieten zudem spezielle Vorführungen vor Schulklassen und Fachpublikum an. Die Ausstellung ist am 2. Oktober, einem Mittwoch, von 13 bis 18 Uhr, geöffnet und am 3. Oktober von 11 bis 18 Uhr. Der 42-jährige Norddeutsche verspricht eine „wundersame Welt faszinierender Tiere“.

VON MARCO HERTZFELD