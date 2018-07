„Entengrütze“ auf dem Speiseplan

Stendal. Ein großer, grüner Teppich bedeckt den Schwanenteich im Herzen des August-Bebel-Parks. Man könnte meinen, dass es sich hierbei um eine Spielwiese oder ein etwas unförmiges Fußballfeld handelt. Doch eine ebensolche Nutzung kann für Menschenkinder böse enden.

Nicht aber für den Graugans-Nachwuchs, der vorsichtig die Böschung hinunterwatschelt und – seine Mama dabei nicht aus den Augen lassend – sich lautlos seinen Weg durch die grüne Wasserlinse bahnt und dabei eine lange Spur hinterlässt. An der „Entengrütze“, auch „Entenflott“ genannt, stören sich die Wasservögel nicht. Im Gegenteil: Die Wasserlinse dient den Enten und Gänsen aber auch Fischen als willkommene Nahrungsquelle.

Der Schwanteich in seiner jetzigen Form existiert seit Mitte der 1960er Jahre. Angelegt wurde er zeitgleich zum Ausbau der angrenzenden Uchte. Er stellt nicht nur einen Swimming-Pool für das dort ansässige Geflügel dar, sondern wird auch durch den Stendaler Anglerverein genutzt. Mit reicher Beute werden die meisten Angler jedoch vermutlich nicht vom Schwanenteich zurückkehren, denn als künstlich angelegtes Gewässer ist der Teich kein idealer Lebensraum für Fische.

Um mehr Sauerstoff in den von Wasserlinsen überzogenen Schwanenteich einzubringen, hat die Stadt im Frühjahr einen sogenannten Strömungslenker aus Steinen in die Uchte im Bereich des Einlaufes zum Schwanenteich eingebaut. Dieser war auch von den Anglern gefordert worden, um frisches Wasser aus der Uchte in den Teich zu leiten. Aufgrund des derzeitigen niedrigen Wasserstandes der Uchte – wie die Stadt Stendal erklärt, liegt der aktuelle Pegelstand bei 34 cm, die Tendenz sei gleichbleibend – bleibt der Erfolg leider aus und die „Entengrütze“ somit erhalten.

„Gleichwohl mindert die Ausbreitung der Wasserlinse nicht den Erholungswert des Gewässers“, erklärt Stadtsprecher Philipp Krüger auf AZ-Anfrage. Zum jetzigen Zeitpunkt habe die Stadt nicht geplant, den Schwanenteich ausbaggern zu lassen. Eine Entschlammung sei demnach in den Jahren 1999/2000 erfolgt.