16 Einzelhändler gehen ans Netz

Stendal. Es ist fast ein Jahr her, dass die Verantwortlichen der Projektgruppe „Roland“ ihre Ideen zu einem Online-Marktplatz präsentierten.

Viele der regionalen Händler, die zu diesem Anlass in das Stendaler Rathaus eingeladen waren, blickten dem Vorschlag neugierig entgegen und waren überzeugt, dass der Schritt ins Netz notwendig sei, um den regionalen Handel zukunftsfähig zu machen.

Man wolle „Online-Riesen wie Amazon oder Zalando die Stirn bieten“, hatte Projektverantwortlicher Dr. Volker Wiedemann von der Hochschule Magdeburg Stendal damals gesagt (AZ berichtete). Doch was ist eigentlich aus der Plattform geworden?.

„Das Projekt ist noch am Leben“, kann Theresia Laske, eine der fünf Haupt-Projektbeteiligten der Hochschule, auf AZ-Anfrage beruhigen. Es befindet sich demnach in der zweiten Förderphase. Gemeinsam mit 16 Einzelhändlern aus Stendal, Tangermünde und Gardelegen geht die Plattform unter dem Namen „hallo altmark“ ans Netz. Wann der Zeitpunkt gekommen ist, möchte Laske an dieser Stelle noch nicht verraten, um nicht darauf „festgenagelt“ zu werden. „Nur so viel: Wir sind in der Endphase. Es gibt noch einige technische und rechtliche Fragen zu klären. Sobald aber alles abgeklärt ist, schalten wir die Plattform live“, kündigt sie an.

Regionale Online-Marktplätze sind nichts gänzlich Neues, es gibt sie etwa in Coburg, Dortmund oder Wolfenbüttel. Auch Theresia Laske weiß: „Hier wird das Rad nicht neu erfunden“. Wichtig war für das Entwicklungsteam von „hallo altmark“, eine Plattform zu erstellen, die sowohl den Händlern als auch den Kunden der Altmark von Nutzen ist. „Deshalb haben wir uns eng mit den Händlern abgestimmt und Kundenbefragungen durchgeführt“, berichtet Laske.

Es bleibt weiter spannend, ob sich der Online-Marktplatz auch in der Hansestadt Stendal etablieren kann.

Von Charlotta Spöring