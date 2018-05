Im Einsatz: Notarztwagen kollidiert frontal mit Findling – drei Schwerverletzte

Missglücktes Überholmanöver mit Rettungsfahrzeug in Havelberg

Schwerer Unfall mit einem Notarztwagen im Einsatz in Havelberg. (Symbolfoto)

pm/mdk Havelberg. Sie helfen Menschen in Notsituationen – am Dienstagabend wurden in Havelberg nun Einsatzkräfte selbst Opfer eines schweren Verkehrsunfalls. Der folgenschwere Zusammenstoß ereignete sich gegen 18.20 Uhr auf der Neustädter Straße Kreuzung Pritzwalker Straße Ausbau.