tw Stendal. Bislang unbekannte Täter drangen in den frühen Morgenstunden des Heiligen Abends gewaltsam in die Bäckerfiliale im Netto-Markt an der Osterburger Straße in Stendal ein und entwendeten aus einem mit Gewalt geöffneten Tresor mehrere tausend Euro Bargeld.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Sachdienliche Hinweise werden im Polizeirevier Stendal unter Tel. (03931) 68 52 92 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.