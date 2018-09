Siegel der Sauberkeit: „Desinfizierend gereinigt“

Stendal. Um noch mehr Reinigungsqualität und Patientenzufriedenheit zu erreichen, geht das Stendaler Johanniter-Krankenhaus neue Wege: Nach der routinemäßigen Reinigung vor der Neubelegung eines Zimmers wird dieses mit einem Siegel versehen.

Jeder Patient soll bei seiner Aufnahme auf der Station sofort erkennen, dass Bett, Spint und Nachtschrank für ihn gereinigt und desinfiziert wurden.

Der Aufkleber „Desinfizierend gereinigt“ signalisiert Keimfreiheit der gekennzeichneten Bereiche. „Patienten und Angehörige können durch das Siegel unsere Qualität visuell erfassen. Es gibt ihnen Sicherheit, dass alles gereinigt wurde“, schätzt Hygienefachkraft Ines Konschake ein.

Das Projekt ist zunächst auf einigen Stationen des Krankenhauses erprobt worden. Nach positiver Resonanz seitens der Patienten wird der Aufkleber nun auf allen Stationen zum Einsatz kommen. „Nicht nur die Patienten bekommen ein beruhigendes Gefühl. Auch das Personal profitiert, ist doch auf den ersten Blick erkennbar, dass der Platz gereinigt wurde und das Bett belegt werden kann. Für das Hygiene- und Qualitätsmanagement des Krankenhauses sowie für Arbeitsabläufe und Kontrollen ist dies von großem Vorteil.“

Das Johanniter-Krankenhaus, Mitglied des Netzwerkes Hygiene in Sachsen-Anhalt, betont in diesem Zusammenhang, dass die Hygienestandards den Vorgaben der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert-Koch-Institut entsprechen.