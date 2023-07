Kaffeekult: Eine Ära in Stendal geht zu Ende

Von: Tobias Henke

So wird es im Kaffeekult bald nicht mehr aussehen. Die Einrichtung gehört Betreiber Frank. Die Neuvermietung der Räumlichkeiten ab dem kommenden Jahr wurde bereits ausgeschrieben. © Henke, Tobias

Das Kaffeekult in Stendal schließt zum Jahresende, weil sich die Verwaltung dagegen entschieden hat, den Mietvertrag zu verlängern. „Mit so was muss man immer rechnen“, sagt Nikolas Frank, der das Kaffeehaus vor knapp neun Jahren von Gründerin Marianne Kraßort übernommen und in den vergangenen neun Jahren betrieben hat. Es ist Frank wichtig, zu betonen, dass er keinen Groll hege.

Stendal – Aufräumen möchte Frank im Gespräch mit der AZ mit dem ein oder anderen Gerücht, das in den sozialen Medien aufgekommen sei. „Dort wurde unter anderem behauptet, es habe einen Streit um die Miete gegeben.“ Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen. „Der Mietvertrag läuft ganz normal aus.“



Ein wenig Enttäuschung schimmert hinsichtlich der Art und Weise, wie es zu der Entscheidung kam, dennoch durch. „Es hat sich in all den Jahren nie jemand aus dem Stadtrat bei uns gemeldet und hat Kritik geübt“, sagt Franks Frau Julia. Und Frank ergänzt, dass es ihm bis heute nicht klar sei, woran sich einige Ratsleute genau gestört hat, dass es zu keiner erneuten Verlängerung des Mietvertrags gekommen ist.



Frank hatte im Frühjahr bereits die erneute Verlängerung des Vertrages beantragt. Diese zog er kurz nach einer Begehung des Cafés durch einige Stadtratsmitglieder zurück. „Dort wurde mir klar, dass es wohl zu viel Widerstand gegen unser Kaffeehauskonzept gibt.“



Die endgültige Entscheidung der Verwaltung stand zu dem Zeitpunkt noch aus. Aus der Verwaltung habe es widersprüchliche Zeichen gegeben. Einerseits habe man ihm zum Weitermachen überreden wollen, sich andererseits dann aber doch dagegen entschieden.



Zum Jahresende schließt somit das Kaffeekult in seiner bekannten Form. Auch die Einrichtung wird Frank mitnehmen, sie gehört ihm. Der Hamburger möchte sich in der Heimat seiner Frau, in Franken in Bayern eine neue Existenz aufbauen. Seit Corona hat das Kafffeekult sonntags und montags geschlossen. Eine Öffnung an Sonntagen, wie es sie vor Corona gab, sei nicht mehr wirtschaftlich gewesen. Etwas anderes als ein Café lasse sich laut Frank in dem denkmalgeschützten Gebäude nicht betreiben. „Eine vollumfängliche Gastronomieküche ist nicht gestattet, so wurde es uns damals gesagt.“ Frank rechnet damit, dass nach seinem Auszug, der aller Voraussicht nach Ende des Jahres erfolgt, das Café zunächst leer steht.