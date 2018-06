Feuer griff bereits auf angrenzendes Waldgebiet über / Mehrere Feuerwehren im Einsatz

+ © Krug Brand eines Getreidefeldes bei Insel: Mehrere Feuerwehren aus den Ortschaften Uchtetal, Dahlen, Borstel, Möringen sowie Klein Möringen waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. © Krug

pm/jsf Insel. Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Brand eines Getreidefeldes in Insel. Das Feld befindet sich am Vinzelberger Weg und grenzt an ein Waldgebiet.