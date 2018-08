Bombendroher soll hinter Gitter

cha Stendal. Für zwei Jahre soll der Mann ins Gefängnis, der dem Stendaler Landgericht am 13. Dezember 2016 telefonisch mit einer Bombe gedroht und damit eine Evakuierung des Justizgebäudes ausgelöst hatte. Das entschied am Dienstag die Kammer des Landgerichts Stendal.

Nach Abbüßen der Freiheitsstrafe soll der 33 Jahre alte Angeklagte, der als vermindert schuldfähig gilt, in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden.

Nach drei Verhandlungstagen ging der Prozess am Landgericht vorgestern zu Ende. Der 33-Jährige, der bereits in seiner Jugend diverse Straftaten beging, stelle eine „Gefahr für die Allgemeinheit“ dar, wie der hinzugezogene Gutachter Dr. Frank Wegener dem Gericht attestierte. Auch bestätigte der Experte die „besonders ausgeprägte dissoziale Persönlichkeitsstörung“ des Angeklagten, die bereits in früheren psychologischen Gutachten deutlich wurde (AZ berichtete).

Im Jahr 2015 war der Mann zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sieben Monaten verurteilt worden, die er zunächst in der JVA Burg und anschließend im Maßregelvollzug in Uchtspringe absaß. Mehrere Male hatte der gebürtige Hallenser Mitinsassen und Justiz- beziehungsweise Klinikpersonal angegriffen, „wenn etwas nicht nach seiner Nase ging“. Der 33-Jährige kann mit seiner Verteidigerin nun noch in Revision gehen.

