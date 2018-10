„Da blutet mir das Herz“

Stendal. „Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir sind – gelinde gesagt – geschockt über den geforderten ‘2. Nachschlag’ in Höhe von weiteren 495.

000 Euro“, schreibt Hardy Peter Güssau als Fraktionsvorsitzender der CDU/Landgemeinden über einen kürzlich von der Stadt eingereichten Antrag. Man sei „sehr betrübt darüber“, dass es der Stadt nicht gelungen sei, das Gesamtprojekt Winckelmann-Museum „in einem zeitlich und finanziell passenden Rahmen 2018“ zu gestalten. Bereits im vergangenen Jahr war zusätzlich zu den ursprünglichen Kosten von 2,3 Millionen Euro eine Nachschlagszahlung von rund 500 000 Euro bewilligt worden. Güssau forderte von der Verwaltung nun eine lückenlose Aufklärung, wie es zu einem solchen „Desaster“ kommen konnte. Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, hat er bei der Stadtverwaltung einen Fragenkatalog eingereicht, der laut Axel Kleefeld, dem Vize-Oberbürgermeister, in der kommenden Woche beantwortet werden soll. Seinen Unmut über die inzwischen zweite Nachforderung tat Güssau am Montag im Haupt- und Personalausschuss kund.

„Ich habe mich damals über Fraktionsgrenzen hinweg für das Winckelmann-Museum eingesetzt. Bereits mit der Verschiebung der Eröffnung in den Herbst haben wir uns zur Lachnummer gemacht“, so der Fraktionsvorsitzende. Die Hauptschuld für die doppelte Nachschlagsforderung in Millionenhöhe sehe er beim zuständigen Architekten, der den Stadträten vor einem Jahr zugesichert hatte, dass keine weiteren Kosten anfallen würden (AZ berichtete). „Er hat uns einen vom Pferd erzählt und wir haben dem zugestimmt“, zeigte sich Güssau erbost. „Wie sollen wir das als Stadträte noch verantworten können?“. Er gab an, dass er sich genötigt fühle einer Vorlage zuzustimmen, damit das Museum keine Ruine bleibt. Dr. Herbert Wollmann, Fraktionsvorsitzender SPD, FDP, Piraten und Ortsteile, wollte der Vorlage „keinesfalls zustimmen“, sprach sogar von Erpressung.

Im Ergebnis stimmten die Ausschussmitglieder gegen die Vorlage. Axel Kleefeld kündigte an, das gesamte Bauvorhaben überprüfen zu lassen. Er bot interessierten Stadträten an, sich ein Bild vor Ort zu machen und die Baustelle in der Winckelmannstraße zu besichtigen.

Wenn der Stadtrat die Gelder zur Fertigstellung des Museumsgebäudes in seiner Sitzung am 15. Oktober nicht bewilligt, wird das Museum seinen Eröffnungstermin am 9. Dezember 2018 nicht halten können. „Wenn ich sehe, wie Stendal durch solche Aktionen immer wieder in die Negativschlagzeilen gerät, blutet mir als Ur-Stendaler das Herz“, kommentierte ein Einwohner im Anschluss an die Sitzung.

Von Charlotta Spöring