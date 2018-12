Es bleibt der Weg nach vorn

Seit Juli hat sich auf der Baustelle in der Winckelmannstraße einiges getan. Das vorläufige Ergebnis des Umbaus kann am kommenden Freitag bewundert werden.

Stendal. Es gibt wohl kein Thema, das im vergangenen Jahr bei Stendals Kommunalpolitikern für mehr Aufregung gesorgt hat: Das Winckelmann-Museum befindet sich auch weiterhin im Umbau. Ob die zweite Nachschlagsforderung der zuständigen Planer bewilligt wird, ist noch nicht entschieden.

Die Jubiläumsjahre 2017/18 des berühmten Archäologen aus der Hansestadt nähern sich dem Ende. Doch trotz zahlreicher Rückschläge sieht die Winckelmann-Gesellschaft nur eine Möglichkeit – nämlich den Weg nach vorn.

Und daher soll die beliebte Kulturstätte, wie zuletzt geplant, noch im Dezember eröffnet werden – trotz Baustelle. Die offizielle Festsitzung zu diesem erfreulichen Ereignis ist für kommenden Freitag, 7. Dezember, um 18 Uhr in der Aula des Winckelmann-Gymnasiums geplant. Es wird mit vielen Gästen gerechnet. Grußworte der Landesregierung überbringen Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU) sowie ausländische, an den Jubiläen beteiligte Kollegen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wird dem Ereignis, wie kürzlich angekündigt, nicht beiwohnen. Das ändere aber nichts an der Tatsache, dass er auch weiterhin ein großer Winckelmann-Fan sei, wie er durch Regierungssprecher Matthias Schuppe übermitteln lässt. Sein Fernbleiben von der Eröffnungsfeier des Museums bedaure er sehr. Mit den wiederholten Verzögerungen des Eröffnungstermins habe das nur indirekt zu tun. Haseloff sei an diesem Tag auf dem CDU-Parteitag in Berlin, wo es um die Nachfolge von Angela Merkel als Vorsitzende gehe. „Der Ministerpräsident wird gern nach Stendal kommen und sich das Museum anschauen, sobald es endgültig fertiggestellt ist“, verspricht Schuppe.

Die neuen Museumsbereiche, darunter auch das Familienmuseum, können am 7. Dezember ab 19 Uhr besichtigt werden. Eine weitere Chance, die neuen Räumlichkeiten zu bestaunen, bietet sich am Sonnabend, 8. Dezember, ab 10 Uhr. Dann wird auch die Sonderausstellung „Niemand kann den Mann höher schätzen als ich . . . – Winckelmann und Lessing“ eröffnet, eine Kooperation mit dem Lessing-Museum im sächsischen Kamenz.

Von Charlotta Spöring und Christian Wohlt