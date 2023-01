Beliebte Babynamen in Stendal: Emilia löst Emma ab

Von: Stefan Hartmann

Immer wieder stehen Eltern vor der schwierigen Aufgabe, ihren Kindern Namen zu geben. Die jährlich entstehenden Trends spiegeln sich zum Teil auch in der Namensvergabe in Stendal wider. © Sascha Steinach via www.imago-images.com

Manchmal sind sich Eltern einig, was der schönste Name ist. Während Mädchennamen in Stendal dem bundesweiten Trend folgen, sieht es bei Jungs anders aus.

Stendal – Neues Jahr, neue Vornamen: Frischgebackene Eltern stehen jedes Mal vor derselben Aufgabe, ihrem Nachwuchs einen – oder mehrere – Vornamen zu geben. Stendal weicht dabei vom Bundestrend ab.

Der beliebteste Jungenname, der 2022 im Standesamt der Hansestadt Stendal verzeichnet wurde, war Oskar. Insgesamt elfmal gaben Eltern ihrem Kind diesen Namen. Hinzu kommt er ein weiteres Mal als zweiter Vorname und dreimal in der Schreibweise Oscar. Während diese in den Bundestrends bis zur Stelle 500 überhaupt nicht auftaucht, ist Stendals Spitzenreiter dort auf Platz 24 zu finden. Der in der Republik beliebte Noah schafft es mit neun Neugeborenen auf Platz zwei der Stendaler Liste. Schlechter ergeht es dem bundesweit zweitplatzierten Matteo. In Stendal reichen vier Kinder mit diesem Namen nur für Platz 14. Der viertplatzierte Emil des Vorjahres kann einen Platz auf dem Treppchen ergattern: acht neugeborene Stendaler tragen diesen Namen. Vorjahressieger Paul rutscht ab auf Platz acht.



Bei den Mädchennamen folgt zumindest Platz eins dem Bundestrend. Emilia hat nicht nur bundesweit ihre Spitzenposition verteidigt, sondern auch Platz eins in Stendal erobert. Elf Mädchen wurde dieser Vorname verliehen. Etwas abgeschlagen teilen sich gleich fünf Vornamen den zweiten Platz: Charlotte, Ella, Hanna, Leni und Nele wurden jeweils fünfmal vergeben. Der dritte Platz gehört noch mehr Namen: Frieda, Ida, Johanna, Leonie, Lina und Mathilda sowie Emma, die die Vorjahresliste anführte, standen jeweils viermal auf den Stendaler Geburtsurkunden.



Dem Namen Emma gebührt noch aus einem weiteren Grund eine besondere Erwähnung. Von den 677 Geburten in Stendal erhielten 450 Kinder einen einzelnen Vornamen. 208 müssen sich zwei und 18 noch einen Dritten merken. Nur ein einziges Mal gaben Eltern in Stendal im Jahr 2022 einen vierten Vornamen. Und dieser lautet Emma.