Bauhaus, Bayern, Balaton

Magdeburg / Altmark. Das war eine turbulente Parlamentssaison. Nun herrscht Sommerpause in der Landespolitik.

Mit welchen Themen beschäftigen sich die westaltmärkischen Abgeordneten in der sitzungsfreien Zeit und wo erholen sie sich nun von den heißen Debatten? Die Altmark-Zeitung fragte nach.

+ Wulf Gallert (Linke) tourt durch den Landkreis. © Privat Wulf Gallert macht in den ersten beiden Juliwochen, zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Matthias Höhn, eine Sommertour durch den Landkreis Stendal. Schwerpunkt werde diesmal der Bereich Landwirtschaft sein, teilt der Vizelandtagspräsident und Abgeordnete der Linken mit. Danach freut er sich auf seinen Familienurlaub in einem Ferienhaus auf Rügen.

„Ein bisschen Energie tanken am Meer“ will auch Chris Schulenburg. Eine Auszeit vom politischen Alltag müsse sein, damit man den Kopf auch mal wieder freibekommt. „Die Vorbereitungen für die Kommunalwahl 2019 laufen schon auf Hochtouren und da bin ich auch in der Sommerzeit fest eingebunden“, so der Stendaler Abgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende. Zudem stehen für ihn Termine im Wahlkreis an, denn ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Bürger sei wichtig. Und auch bei den Kollegen in Magdeburg will er vorbei schauen, um die nächsten Parlamentsthemen vorzubereiten.

+ Hardy Peter Güssau (CDU) vertieft Stendaler Stadtthemen. © Privat Dort trifft er dann sicherlich seinen Parteifreund Hardy Peter Güssau. „Ich besuche Kollegen und wir besprechen Themen, z. B. zur Vorbereitung des Haushaltes 2019 und des neuen parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu riskanten Finanzgeschäften in Sachsen-Anhalts Kommunen und Zweckverbänden“, berichtet der Stendaler. Als Stadtrat werde er natürlich auch Themen seiner Heimatstadt „vertiefend bearbeiten“. Für den Urlaub hat Güssau feste Pläne: Zuerst gehe es nach Bayern, dann mit dem Motorrad nach Danzig plus Masuren, die restliche Zeit: „Balkonien“ und viel Lesen.

+ Detlef Radke (CDU) wird auf dem Mähdrescher sitzen. © Privat Auf traditionell ungewöhnliche Weise „entspannt“ Detlef Radke. Wie in jedem Sommer wird der Weißewarter wieder auf dem Mähdrescher sitzen und die Ernte einfahren. Soweit angesichts der langen Trockenheit noch was zu ernten sei, sagt er sorgenvoll. Ganz ohne Politik geht es aber auch bei ihm nicht. Für den Christdemokraten stehen seine umwelt- und agrarpolitischen Fachthemen auf dem Programm. Für den Urlaub, den er meist in der kalten Jahreszeit verbringt, verrät er sein bevorzugtes Reiseziel: Die Kanarischen Inseln haben es ihm angetan.

+ Ulrich Siegmund (AfD) will in die östlichen Nachbarländer. © Privat „Ich besuche ein paar Tage per Auto-Rundreise unsere östlichen Nachbarländer. Da ich ein reisefreudiger Mensch bin, möchte ich auch diese Region unseres Kontinentes etwas näher kennenlernen. Besonders gespannt bin ich auf Slowenien und Ungarn“, teilt Ulrich Siegmund seine Sommerurlaubspläne mit. Die Parlamentspause will der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende zudem nutzen, „um umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung des Ärztemangels zu erarbeiten“. Dafür will er unter anderem medizinischen Einrichtungen besuchen. Außerdem stehe die Forderung nach kostenfreiem Schulessen und Verbesserungen in der Altenpflege auf seiner Planungsagenda.

+ Dorothea Frederking (Grüne) hat grüne Themen im Blick. © Privat Den ersten Teil ihrer Sommertour zum Besuch von drei Bauhausstätten in Stendal hat Dorothea Frederking bereits absolviert. Als weitere Themen, mit denen sie sich beschäftigt, nennt die Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen Mieterstrom, mobile Hühnerställe und die Bohrschlammdeponie Brüchau. Aufgrund eines schweren Krankheitsfalls in der Familie sei ein Sommerurlaub in diesem Jahr nicht geplant.

Von Christian Wohlt