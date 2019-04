Ausgespülte Fugen und lockere Steine: Weberstraße braucht schon bald wieder Fürsorge

tz Stendal – „Wie kann das sein? Da stimmt doch irgendwas nicht. “ Die Weberstraße sei in dieser Woche gesperrt gewesen, fast für einen ganzen Tag, und das auch nicht zum ersten Mal.

Die Stendalerin, die ganz in der Nähe wohnt, aber ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, vermutet, dass bei der Sanierung vor etwa zwei Jahren etwas schief gelaufen ist und nun immer nachgebessert werden muss.

Stadtsprecher Armin Fischbach hat sich im Fachamt erkundigt und will beruhigen. Die Straße werde ganz normal und geplant mit zusätzlichem Sand und Splitt behandelt. Das sei auch anderswo übliche Praxis.

„Dies ist eine wiederkehrende Unterhaltungsleistung, die Teil des Auftrags zur Fahrbahnerneuerung war.“ Dreimal habe es sie auf der innerstädtischen Weberstraße schon gegeben, ein weiteres Mal stehe noch aus. Alles sei ordnungsgemäß umgesetzt worden. Die Arbeiten seien sinnvoll und nötig, sie dienten der Festigung und dem längeren Erhalt der Pflasterfläche. „Ohne diese Nachbehandlung wäre die Erneuerung der Straße schnell wieder hinfällig“, heißt es aus dem Rathaus. Einmal sei die Weberstraße übrigens gesperrt worden, weil eine Ölspur beseitigt werden musste.

Von Regen ausgespülte Fugen und Steine, die sich vielleicht zu lockern drohen, haben den Hauptausschuss des Stadtrates im Juli vergangenen Jahres beschäftigt. Dass bei der Sanierung Kleinpflaster aus Granit verlegt werden soll, war im Stadtrat auch nicht unumstritten.

Denkmalrechtliche Belange spielten eine Rolle. Einige Anwohner hatten sich eine Decke aus Asphalt gewünscht und eine Petition gestartet. Nach der langen Bauphase hatte es zudem eine rätselhafte Dunkelheit an der Weberstraße gegeben. Die Beleuchtung war defekt. Es brauchte seine Zeit, bis der Fehler im Kabelsystem gefunden war.