Lieferengpässe nehmen zu

Von: Tobias Henke

Auszubildende Fiona Remus, Karina Hallasch, pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte Anna König sowie Inhaber und Apotheker Christoph Schäfer beteiligen sich in der kommenden Woche an einem Aktionstag. © Henke, Tobias

Stendal – Für den 14. Juni haben die Apotheker in Sachsen-Anhalt zu einem Aktionstag aufgerufen. Sie wollen damit auf Schwierigkeiten aufmerksam machen, mit denen die Branche in den vergangenen Jahren verstärkt zu kämpfen hat. Auch die Rolandapotheke schließt sich dem Aktionstag an.



„Wir haben aber ganz normal geöffnet“, sagt Inhaber Christoph Schäfer. Hinzu komme, dass man am Mittwoch, 14. Juni, auch Notdienst habe und gar nicht schließen könne, so wie es andere Apotheken planen. Wenn sich nicht ändere, sei insbesondere in ländlichen Regionen mittel- und langfristig die flächendeckende Versorgung von Patienten gefährdet. Sich selbst hat Schäfer dabei noch nicht in dem Maße im Blick, wie kleinere Apotheken. „Manche Apotheken bei uns arbeiten als Ein-Mann-Betrieb“, macht Schäfer auf den teils dramatischen Personalmangel aufmerksam.



Für die Roland-Apotheke, die eng mit dem gleichnamigen Ärztehaus zusammenarbeitet, sind derzeit 34 Mitarbeiter im Einsatz. Am Aktionstag werden Schäfer und seine Mitarbeiter ihrerseits eine Art symbolisches Rezept ausstellen, das die Kunden über aktuelle Schwierigkeiten der Branche informiert. „Wir arbeiten alle mit Leidenschaft“, sagt Schäfer. Diese werde jedoch durch eine immer größer werdende Bürokratie auf eine harte Probe gestellt. „Unsere Kunden wollen versorgt werden. Aber selbst wenn die Apotheke voll ist, ist es dann manchmal trotzdem notwendig, dass parallel dazu der Papierkram erledigt werden muss.“ Insbesondere bei Hilfsmitteln wie etwa Krücken oder Windeln bei Inkontinenz sei die Bürokratie inzwischen ausufernd.“ Dies sei auch ein Stressfaktor für die Mitarbeiter, denn wenn dann ein einzelner Fehler passiere, könne es sein, dass die Apotheke für die schon bezahlte Leistung keine Bezahlung erhalte. Womit viele Apotheken zu kämpfen hätten, sei die Tatsache, dass es immer häufiger vorkomme, dass bestimmte Medikamente temporär nicht verfügbar seien. Dies gelte unter anderem für Insulin oder manche Krebsmedikamente. „Allein bei uns sind das 500 Medikamente“, veranschaulicht der Apotheker im AZ-Gespräch die Dimension. Als einen Grund, warum dies häufiger passiert, sieht Schäfer die Tatsache, dass die Pharmaindustrie in Europa in den vergangenen Jahren Kapazitäten abgebaut habe. „Die Krankenkassen dürfen frei mit den Herstellern verhandeln.“



Deshalb kämen inzwischen viele Medikamente aus Indien oder China. Und dort sei es wahrscheinlicher, dass es mal zu Unterbrechungen der Lieferketten komme. Vor allem für kleine Apotheken sei es ein großes Problem, dass die pauschalen Zuschüsse, die pro Jahr an diese gezahlt werden, seit Jahren stagnieren würden. „Da hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach neulich gesagt, dass dafür halt nicht mehr Geld da wäre.“ Schäfer wünscht sich, dass sich die Politik, die Krankenkassen und die Apothekerverbände an einen Tisch setzen und nach Lösungen suchen, die für alle praktikabel sind.