Anwohner gehen auf die Barrikaden

Stendal. Große Aufruhr gab es am Mittwochabend im Stendaler Rathaus. Mehr als 20 Anwohner, die vom Umlegungsverfahren „Haferbreite Süd“ betroffen sind, beteiligten sich an der Einwohnerfragestunde des Stadtentwicklungsausschusses.

Die wohl wichtigste Frage, die den Anwohnern unter den Fingernägeln brannte, lautete: „Kann man das Umlegungsverfahren noch stoppen?“ Leiter des Planungsamtes Axel Achilles machte deutlich, dass das Verfahren eine Stadtratsentscheidung sei. „Nach derzeitigem Stand soll das Verfahren seinen Lauf nehmen“, so Achilles.

Gegenstand des Ärgers sind 95 Bauplätze, die die Stadt in der südlichen Haferbreite für den Hausbau zur Verfügung stellen will. Dazu ist es erforderlich, dass Stichstraßen gebaut werden. Einen rechtskräftigen Bebauungsplan (kurz: B-Plan) hat die Stadt bereits im Jahr 2003 erwirkt (AZ berichtete). „Damals hat auch niemand protestiert“, meinte der Amtsleiter. „In der Regel bleiben die Grundstücke bei ihren Eigentümern“, teilte Achilles mit. Es sei schließlich keine Enteignung, sondern ein Umlegungsverfahren. In den wenigen Fällen, in denen Eigentümer ein anderes Grundstück bekommen, werde ihnen ein hochwertigeres zugesprochen, denn es könne ja als Bauland genutzt werden. Wie Achilles kürzlich erklärte, würden alle Beteiligten davon profitieren, da am Ende Straßen gebaut werden können und die derzeit ungenutzten Flächen zu attraktiven Baugrundstücken werden.

Es zeigte sich Unverständnis bei den Anwohnern, denn für die Wertsteigerung ihrer Grundstücke müssen sie zunächst selbst aufkommen. „Das Geld sollte mal Altersvorsorge sein“, beklagte die 87-jährige Brigitta Schulze. Ausschussmitglied Harriet Tüngler (SPD) zeigte sich verständnisvoll: „Es kann nicht sein, dass älteren Menschen eine solche Last auferlegt wird.“ Weiterhin interessierte die Bürger brennend: „Wird denn überhaupt so viel Fläche benötigt?“. Dies bejahte Ausschussmitglied Dirk Hofer (CDU): „Pro Woche erreichen mich zwei bis drei Anfragen nach Bauland in Stendal.“ Was den Bauplatzbedarf angeht, hat es in der Vergangenheit jedoch unterschiedliche Ansichten von Politik und Verwaltung gegeben. So fand die Verwaltung vor nicht allzu langer Zeit, dass der Bedarf gar nicht so hoch sei.

Hofer bemängelte, dass die Stadt zu wenig mit den Anwohnern kommuniziert habe. „Dennoch hat die Stadt einen rechtskräftigen B-Plan“, so der Stadtrat. Achilles beruhigte: „Ich habe noch kein Umlegungsverfahren erlebt, bei dem die Beteiligten keinen Kostenvorteil von einer Umlegung hatten“. Die Sorgen der Anwohner konnte aber auch er nicht wegwischen. Sie appellierten an die Ausschussmitglieder „im Sinne der Bürger“ tätig zu werden. „Wir werden uns nochmal mit dem Thema befassen“, versprach Ausschuss-Vorsitzender Wolfgang Eckhardt (CDU).

Von Charlotta Spöring