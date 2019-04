Aus dem Alltag einer Krankenschwester: „Es geht um Menschenleben“

Stendal – Mehr Anerkennung für sämtliche Pflegeberufe in Deutschland, das wünscht sich Verena-Ramona Volk aus Stendal.

Mit ihrem 172 Seiten dicken Buch „Acht Stunden Schicht sind noch lange kein Tag“ möchte die ehemalige Krankenschwester ihren Berufsstand für die Gesellschaft transparenter machen.

+ Verena-Ramona Volk, Krankenschwester und Autorin. © Spöring „Ich war immer mit meinem Beruf verheiratet“, erzählt die 62-Jährige im AZ-Gespräch. Freizeit und Familie blieben da häufig auf der Strecke. Ledig ist Volk bis heute. Dennoch würde sich die Stendalerin immer wieder für den Beruf der Krankenschwester entscheiden, wenn sie noch einmal die Wahl hätte. „Ich sehe den Job als meine Berufung. Da nimmt man vieles in Kauf: harte körperliche Arbeit, Bereitschaftsdienste, Schichtarbeit und ein niedriges Gehalt.“

Eines jedoch kann und will die 62-Jährige nicht in Kauf nehmen: „Noch immer gelten Krankenpfleger als Hilfskraft.“ Die Aussage eines Angehörigen eines ihrer Patienten vor einigen Jahren „Sie sind Krankenschwester? Ist das etwa ein Richter Beruf?“ bringt Volk noch heute in Rage. „Pflegekräfte tragen so viel Verantwortung“, zeigt sie sich empört.

„Anders als in manch anderem Beruf können Krankenschwestern nach acht Stunden Arbeit nicht einfach alles stehen und liegen lassen“, ist die 62-Jährige überzeugt. „Schließlich geht es um Menschenleben.“

So habe es Tage in ihrem mehr als 30-jährigen Berufsleben gegeben, an denen sie von morgens um 9 Uhr bis spät in den Abend hinein am Operations-Tisch stand, berichtet Volk der AZ. Denn die gebürtige Baden-Württembergin hatte sich auf die Fachgebiete Anästhesie und Chirurgie spezialisiert. „Mal eben etwas trinken oder zur Toilette gehen ist da nicht drin“, berichtet sie. Denn Bewegungen müssen im OP-Saal so gering wie möglich gehalten werden, da Staub aufgewirbelt werden und in die offene Wunde gelangen könnte.

In ihrer Laufbahn an verschiedensten Krankenhäusern in der Bundesrepublik, zuletzt an der Berliner Charité, hat die Stendalerin eine Menge erlebt. „Ich erinnere mich an viel Schönes, an harte Arbeit und auch an weniger angenehme Situationen“, erzählt sie der AZ. Besonders positiv bleiben ihr etwa die zehn Geburten im Gedächtnis, die Volk begleiten durfte. „Wer die Nabelschnur durchtrennt, hat das Neugeborene entbunden“, berichtet sie. „Diese Momente haben mich sehr berührt.“ Schlimm war für die heutige Ruheständlerin, wenn ein Patient starb. Eine psychologische Betreuung gab es für die Schwestern nicht, deren offizielle Berufsbezeichnung heute Gesundheits- und Krankenpfleger lautet.

Mit der Veröffentlichung ihres ersten Buches, das neben dem deutschen Markt auch in Großbritannien, Kanada, Australien, Amerika und Norwegen erhältlich ist, gehe es Volk weniger ums Geldverdienen, wie sie sagt. „Vielmehr will ich auf den Beruf des Krankenpflegers aufmerksam machen. Pflegekräfte verdienen unsere Anerkennung.“ Auf die Leser warten Anekdoten aus dem Krankenhaus-Alltag, die zum Schmunzeln, Staunen aber auch zum Nachdenken anregen sollen.

