Abenteuerspielplatz Stendal: Ältestes Haus muss weichen

Von: Stefan Hartmann

Das kleine Holzhäuschen muss zurückgebaut werden. Mit über 30 Jahren ist es die älteste Installation auf dem Abenteuerspielplatz. Auch die Stadtverwaltung wünscht sich einen Ersatz. © Hartmann, Stefan

Kaum ist das Bahnensemble auf dem Abenteuerspielplatz vollständig, kündigt sich schon der Bruch an. Das kleine Häuschen, das derzeit als Bahnhof dient, muss abgebaut werden. Der Ersatz soll aber nicht lange auf sich warten lassen.

Stendal – Noch bilden die drei Teile des Spiel-Kleinbahnhofes auf dem Abenteuerspielplatz ein vollständiges Ensemble. Demnächst wird die Lok, die erst am Montag einen Waggon zum Ziehen bekam, jedoch keinen Haltepunkt mehr finden: Die älteste Installation des Abenteuerspielplatzes, das kleine Holzhäuschen, muss zurückgebaut werden. Es habe eine Standfestigkeitsprüfung nicht überstanden, erklärt Silke Pidun, Leiterin des Amtes für Technische Dienste, vor Ort.

Dauerhaft soll das Ensemble nicht unvollständig bleiben. Ideen und vor allem Wünsche gibt es mehrere. Gerne würde die Stadt erneut einen Spiel-Haltepunkt aufbauen. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt, wie ein kurzer Blick in die Kataloge von Spielplatzausstattern zeigt. Neben einem Bahnhofsgebäude mit Kartenschalter und Wartebank gibt es noch viele andere mögliche Details. Ein Signalmast – je nach Wunsch mit oder ohne Band, um es verstellen zu können – wäre denkbar. „Vielleicht kann man ja auch einen ausrangierten Fahrkartenautomaten bekommen“, schlug Hartmut Kriese vom Amt für Landwirtschaft und Flurordnung kurz nach der offiziellen Übergabe des Holzwaggons vor.



An fehlenden Ideen der Stadtverwaltung liegt es also nicht, wenn der Platz des Häuschens vorerst unbelegt bleiben muss. Wie bei den meisten Projekten, steht eine ganz andere Frage im Raum: Gibt der Haushalt das momentan her? Aufgrund dieser Frage gibt es auch noch keinen Zeitplan, wann ein Ersatz aufgestellt werden kann. Schön wäre es, wenn es noch im laufenden Jahr passieren könnte, sagt Stadtmitarbeiter Peter Krupp bei dem Übergabetermin. Aber vor dem Beschluss des Haushalts könne dazu keine verlässliche Angabe gemacht werden.



Die Frage, welche Haushaltsmittel überhaupt benötigt werden, drängt sich bei dem Ensemble auf dem Abenteuerspielplatz besonders auf. Nicht nur der Waggon, der mit einer Spende der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Stendal-Ost realisiert wurde, ist auf diesem direkten Weg von Bürgern finanziert worden. An der Lok ist ebenfalls eine Plakette zu sehen, die auf die Förderung des Deutschen Kinderhilfswerks hinweist. Einen solchen Spendenhintergrund hat das Häuschen nicht. Und doch ist es nicht ganz vollständig, ohne eine Spende zu erwähnen: Erst kürzlich stiftete Michael Trösken, Stendaler Unternehmer und engagierter Bürger, ein Schild, auf dem die Historie der echten Kleinbahnstrecke, die einst Stendal und Arneburg verbunden hat, nacherzählt wird. Diesem zufolge wurde die Bahn mit nur einem Meter Spurbreite 1899 in Betrieb genommen. Die Strecke führte von der Ecke Arneburger Straße / Haferbreite über die Haltestellen Heinrichslust, Chaussehaus, Hassel, Sanne und Bürs nach Arneburg. Sie überbrückte damit 13,6 Kilometer. 1914 wurde die Strecke auf Regelspur umgebaut, um den gestiegenen Beförderungsleistungen entsprechen zu können. 1972, also vor über 50 Jahren, wurde die Strecke stillgelegt und zurückgebaut.