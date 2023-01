39-jähriges Opfer mit tödlichen Schussverletzungen in Genthin aufgefunden

Von: Michael Koch

Teilen

Das 39-jährige Opfer wurde mit Schussverletzungen tot in einer Wohnung aufgefunden. Die Polizei ermittelt. © Fotostand/imago-images (Symbolbild)

Wie die Polizei am Freitag, 20. Januar, mitteilt, haben Beamte einen 50-Jährigen in Genthin festgenommen, nachdem ein 39-Jähriges Opfer erschossen wurde.

pm Genthin – In der Nacht zu Donnerstag, 19. Januar, kam es in Genthin zu einem Tötungsdelikt. Ein Bekannter des Täters meldete den Vorfall der Polizei. Das 39-jährige Opfer wurde mit Schussverletzungen tot in einer Wohnung aufgefunden. Der 50-jährige Beschuldigte und Inhaber der Wohnung, der eine waffenrechtliche Erlaubnis besitzt, konnte festgenommen werden.

Wie es zur Schussabgabe kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Beschuldigte wurde am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stendal wegen des Tatverdachts des Totschlags dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen U-Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde im Anschluss der JVA Burg überstellt.