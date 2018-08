140.000 Euro für Unternehmer

Stendal. Dass gute Fachkräfte auch im Landkreis Stendal Mangelware sind, dürfte allgemein bekannt sein. Das birgt jedoch ein Risiko für alle Unternehmensgründer, die ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt erst finden müssen.

„Aus diesem Grund begeben sich viele eher in ein Arbeitsverhältnis, als selbst das Risiko zu tragen“, erklärte Thomas Barniske, Geschäftsführer des Innovations und Gründerzentrums (IGZ) BIC Altmark, kürzlich bei einem Pressegespräch.

Doch es gibt sie noch, die Menschen, die sich nicht so schnell Steine in den Weg legen lassen. So begleitete BIC Altmark-Gründungsberaterin Sabine Falk bereits im ersten Halbjahr dieses Jahres 24 Gründungen, die überwiegend in den Bereichen Dienstleistungen und Handel und Handwerk erfolgten. Auch im IT-Bereich und in der Kreativwirtschaft gab es einige Unternehmensgründungen zu verzeichnen. Ebenso werden wieder vermehrt „freie“ Berufe ausgeübt, wie die AZ von Thomas Barniske erfuhr. Dazu zählen zum Beispiel Logopäden oder Architekten.

Das BIC Altmark steht Unternehmern aber nicht nur beratend zur Seite, sondern vergibt auch Investitionsmittel. Über den Wirtschaftsfonds Altmark konnten erst kürzlich wieder zwei Mikrokredite bewilligt werden, wie Barniske berichtete. Damit konnten bereits 140.000 Euro an Kleinstunternehmer und Existenzgründer ausgezahlt werden.

Mit Blick auf die vergangenen Monate zeigte sich der BIC Altmark-Geschäftsführer sehr zufrieden. So fand der Gründermarktplatz, der im Juni im Rahmen des AltmarkMacher-Festivals auf dem Hochschulcampus stattfand, guten Zuspruch. „Unter den Gründungsinteressierten hat es einen regen Austausch gegeben“, erinnert sich Thomas Barniske. Ein Ereignis soll noch in diesem Jahr Premiere feiern: „Das Gründer-Barcamp ist ein recht neues Veranstaltungsformat mit unterschiedlichen Workshops“, erklärt Barniske. Anberaumt wird für dieses Event der 15. November.

Doch für die Mitarbeiter des Gründerzentrums gibt es weiteren Grund zum Freuen: So wird vom 18. bis 21. September in der deutschen Hauptstadt die Internationale Leitmesse für Verkehrssysteme ausgerichtet. Neben mehreren Tausend Ausstellern aus rund 60 Ländern wird es auf der Berliner Messe erstmals auch einen Gemeinschaftsstand des Landes Sachsen-Anhalt geben, an dem vier Firmen aus dem Landkreis Stendal vertreten sind: Zorn Instruments, JS Lasertechnik, Siebert Hydraulik und Pneumatik sowie die Deutsche Gummiwerke-AG aus Tangermünde.

Von Charlotta Spöring