125.000 Euro Schaden: Unfall mit Wohnmobil auf der B 189

Die Fahrt endete für den Fahrer eines Wohnmobils am Pfingstsamtag auf der B 189 in Richtung Stendal an einem Baum.

jsf Osterburg/Stendal. Ein 60-jähriger Wohnmobil-Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern war am Pfingstsonntag mit seinem Fahrzeug auf der B 189 aus Richtung Osterburg in Richtung Stendal unterwegs, als er die Kontrolle über sein Wohnmobil verlor und dieses gegen einen Baum setzte.

Etwa 50 Meter vor der Kreuzung B 189 / K 1051 kam der 60-Jährige beim Durchfahren einer leichten Linkskurve erstmals nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er einen Leitpfosten. Anschließend überquerte er die Kreuzung B 189 / K 1051 in Richtung Stendal. Dabei kam er erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. In der weiteren Folge lenkte er das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn, kam ins Schleudern und verlor wiederum die Kontrolle über sein Wohnmobil. Er kam erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben.

Im Straßengraben endete die Fahrt an einem Baum, welcher sich anschließend zirka 50 Zentimeter tief in die Fahrerkabine bohrte.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und mittels Krankenwagen in das Krankenhaus nach Stendal gebracht. Am Wohnmobil entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 125.000 Euro.