Spielparadies für Losses Kinder

„Die Kinder liegen uns sehr am Herzen“, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Altmärkische Höhe in seiner kurzen Eröffnungsrede, um den Hauptpersonen der dörflichen Zukunft dann den feierlichen Akt zu überlassen.

So durfte die siebenjährige Alina Glimm das symbolische Freigabeband zerschneiden, bevor die recht zahlreich anwesenden Mädchen und Jungen die neuen Spielgeräte mit großer Freude testeten und in Besitz nahmen.

„Die Kinder liegen uns sehr am Herzen“ ist in der Altmärkischen Höhe nicht nur kommunalpolitische Absicht, sondern sichtbar umgesetztes Programm. Und so hat die Gemeinde laut Bürgermeister rund 300.000 Euro in die Hand genommen, um die Spielflächen in vier Ortsteilen (Boock, Drüsedau, Losse und Stapel) neu zu gestalten sowie in zwei Ortsteilen (Bretsch und Einwinkel) zu erweitern. In dieser Größenordnung sei dies allerdings nur durch das Förderprogramm „Dorferneuerung und -entwicklung“ möglich gewesen. Was im Rückblick recht simpel klingt, sei in der Realität ein fünf- bis sechsjähriger Kampf mit mehreren Rückschlägen gewesen. Zunächst einmal sei man in der Dorferneuerung rausgeflogen und bei „Leader“ (Förderung ländlicher Räume) auf einem aussichtslosen 65. Platz der Prioritätenliste gelandet, so Prange.