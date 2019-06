„Sehe mich breiter aufgestellt“

Edda Ahrberg 2015 bei einer Diskussion in Tangermünde über Krieg, vermeintliche und tatsächliche Nazis und sowjetische Willkür danach. Ein sensibles Thema. Inzwischen erinnert eine Tafel an das kommunistische Sammellager in der Elbestadt. Foto: hertzfeld

Stendal – „Ich fühle mich mehr als Bündnis 90 und weniger als Grüne. “ Edda Ahrberg kommt aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung und gehörte dem Neuen Forum an.

„In dieser Tradition sehe ich mich thematisch breiter aufgestellt, die Umweltfrage ist nur eines von vielen wichtigen Feldern. “ Wenn es denn tatsächlich ein Links-Rechts-Spektrum gebe, dann ordne sie sich eher in der Mitte ein. Dass es im neuen Kreistag keine gemeinsame Fraktion mit den Linken geben wird, scheint auch deshalb nur konsequent. Ganz unerwartet kommt diese Entscheidung für das politische Stendal nicht. Ihr junger Parteifreund Björn Dahlke gehe diesen Weg gern und bewusst mit. „Das ist mir wichtig“, betont sie gegenüber der AZ.

Ahrberg und Dahlke schließen sich der FDP und der Gruppe Landwirte für die Region an, wie schon kurz berichtet. „Die Konstellation Landwirtschaft, Wirtschaft und Umweltschutz ist spannend und noch nicht allzu oft vorhanden“, findet das neue Kreistagsmitglied aus Cobbel. Die Politik der Linken, mit denen bislang eine Fraktion gebildet wurde, greife häufig zu kurz und wolle Projekte erzeugen, die unverhältnismäßig viel Geld kosteten. Eine Absage an eine Neuverschuldung auf allen Ebenen sei einer ihrer Themen. „Wir dürfen den nachfolgenden Generationen doch nicht dieses riesige Minus überlassen, wir müssen überall vernünftig wirtschaften.“ Das könne mit ihrer Partei sehr wohl gelingen.

Ahrberg war jahrelang Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen. Ein natürlicher Gegner der Linkspartei sei sie deshalb noch nicht. Doch ja, raus aus ihrer Haut könne sie natürlich auch nicht. „Ich habe mich 30 Jahre lang mit Opfern beschäftigt und mache das auch nach wie vor noch.“ Dass die Linke die DDR-Vergangenheit ausreichend aufgearbeitet und mit den Ideologien gebrochen habe, Ahrberg hat da so ihre Zweifel. „Es gab immer wieder einzelne Leute, die sich selbstkritisch geäußert haben. Davor ziehe ich den Hut. Doch die ganz große Offensive fehlt bis heute“, ist sie überzeugt. Die SED entschied sich 1989 für die Umbenennung, auf die weitere folgten, und gegen die Auflösung. Ahrberg hätte es sich anders gewünscht.

In dieser Zeit bildeten Neues Forum und weitere Gruppen das Bündnis 90. Wer es nicht oder nicht mehr weiß: Dieses Bündnis zog bei der Bundestagswahl 1990 zusammen mit der Grünen Partei der DDR und anderen Gruppierungen als Parlamentsgruppe ins Plenum ein. Die Ost- und Westgrünen fusionierten bereits kurz nach dem Urnengang. Der Zusammenschluss mit Bündnis 90 passierte erst 1993. In diesem Auf- und Umbruch mischte Ahrberg kräftig mit. Seit mehr als 25 Jahren ist sie Parteimitglied. Ihre Vita dürfte im neuen Kreistag, der am 4. Juli das erste Mal tagt, herausstechen, die Bürgerbewegten sind in Ostdeutschland so gut wie ganz von der politischen Bühne verschwunden.

VON MARCO HERTZFELD