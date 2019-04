Auf zum „Refugium Rebell“

Lichterfelde – Die einstige Lichterfelder Betriebsberufsschule (BBS) hat seit Jahrzehnten keine Auszubildenden mehr gesehen. Der Putz bröckelt ab, das Dach ist undicht.

Dem einstigen Bürgermeister Karsten Reinhardt hat die zerbröselnde Immobilie schlaflose Nächte bereitet, nicht zuletzt, weil sie ein Schandfleck im Wischedorf ist (die AZ berichtete). Sein Nachfolger Willi Hamann kann diesbezüglich die Situation entspannter betrachten – es haben sich neue Besitzer gefunden.

Laura Bückmann und Mirko Hopf haben die Immobilie mit Grundstück von einer Privatperson erworben und wollen dort eine Einrichtung mit dem Namen „Refugium Rebell“ schaffen. Das Konzept sieht eine Hilfeeinrichtung für männliche Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren mit 16 Plätzen vor. Die jungen Männer sollen in Einzelzimmern untergebracht werden und auch eine Einzelbetreuung erfahren. Hinzugesellt sich eine Lehrwerkstätte. Da Bückmann und Hopf auch einer Tierschutzorganisation angehören, soll zudem in einem Teil der Ex-BBS ein Tierheim für maximal 26 Hunde entstehen. Einige befinden sich schon dort.

Bei den künftigen Jugendlichen soll es sich um seelisch belastete Menschen handeln, die aus sozial schwächer gestellten Familien in deutschen Großstädten stammen. Ausländische Kinder und Jugendliche sowie Alkohol- und Drogensüchtige werden hingegen keine Aufnahme finden, macht Bückmann, eine ausgebildete Sozialpädagogin, im AZ-Gespräch deutlich. Die Jugendlichen sollen auch eine Ausbildung in der noch zu errichtenden Lehrwerkstätte absolvieren können – und zwar vorerst als Tischler und Tierpfleger. Weitere Ausbildungsberufe folgen später. Man sei in Gesprächen mit Osterburger Unternehmen. Hinzu werden Praktika in Betrieben für die jungen Männer angestrebt, wobei keine Kosten für die Firmen entstehen. Um die Ausbildung der Bewohner zum Tischler kümmert sich Mirko Hopf, der gelernter Tischler ist und demnächst mit der Meisterausbildung beginnen will.

Die Wahl auf Lichterfelde mit dem rund 8000 Quadratmeter großen Grundstück und Gebäudeflächen von etwa 12 000 Quadratmetern kam nicht von ungefähr. Bückmann und Hopf stammen aus Nordrhein-Westfalen und lieben die ostdeutschen Bundesländer. „Darum entschieden wir uns für Sachsen-Anhalt“, so die Sozialpädagogin und fügt hinzu: „In Lichterfelde können die Jugendlichen dem Großstadtstress entfliehen und entspannen.“ Angepeilt ist die Eröffnung im September dieses Jahres, doch angesichts der vielen Arbeiten könnten sich die Planungen nach hinten verschieben. Seit November 2018 arbeiten die neuen Besitzer mit Familien und Freunden in den Gebäuden. Einige Handwerksbetriebe konnten schon gewonnen werden, aber dringend gesucht wird noch eine Elektro-Firma, die für die fachliche Anleitung nötig ist. Ab September sucht Bückmann eine männliche Person für die Ausbildung zum Erzieher. Dabei könne es sich auch gern um einen arbeitslosen Handwerker handeln, der aber einen guten Draht zu Jugendlichen haben sollte.

VON THOMAS WESTERMANN