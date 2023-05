Polizei vermutet Cannabispflanzen auf Spielplatz in der Altmark und schreitet ein

Von: Michael Koch

Seit einer Aussaat von Rasensamen wachsen auf einem Spielplatz in der Altmark „merkwürdige Pflanzen“. © Polizei

Der Hinweis kam aus der Bevölkerung: Seit einer Aussaat von Rasensamen vor einigen Wochen auf dem besagten Spielplatz, wachsen dort „merkwürdige Pflanzen“ auf dem Grün der Spielanlage.

pm Zehrental-OT Deutsch — Im Polizeibericht ist so wörtlich von „betäubungsmittelsuspekten Pflanzen“ die Rede. Diese wurden auf der altmärkischen Spielanlage an der Dorftstraße in Zehrental (Seehausen) im Ortsteil Deutsch festgestellt.

Eingesetzte Beamte des Revierkommissariats Osterburg suchten die Spielanlage auf und entdeckten auf zirka 42 Quadratmetern tatsächlich die mutmaßlichen Cannabis-Pflanzen mit einer maximalen Wuchshöhe von 31 Zentimetern. Die Pflanzen wurden restlos entfernt und sichergestellt, um jetzt genauer untersucht zu werden.

Negative Auswirkungen auf Besucher der Spielanlage sind polizeilich bislang nicht bekannt geworden.