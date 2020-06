Neue Jobs trotz Corona

Landrat zu Besuch bei Graepel in Seehausen

+ © Frank Schumann Geschäftsführer Andreas Klatschow (von links) im Gespräch mit Landrat Patrick Puhlmann und dem Seehäuser Verbandsgemeinde-Bürgermeister Rüdiger Kloth. Foto: Schumann © Frank Schumann

Seehausen – Seine Stippvisite in den nördlichen Teil des Stendaler Landkreises am Donnerstag hatte der vor gut zwei Monaten ins Amt eingeführte Landrat Patrick Puhlmann (SPD) mit „Unternehmen in der Krise“ überschrieben.