Mehr Komfort für Rollator-Fahrer

Seehausen. Mit den Gehwegen in der Hansestadt Seehausen ist es nicht zum Besten bestellt. An verschiedenen Stellen wölben sich die Platten hoch – für gehbehinderte Menschen mit Rollatoren nahezu unüberwindliche Hürden.

Einer, der das Problem schon seit etlichen Jahren anspricht, ist der Geschäftsführer der wischestädtischen Wohnungsgenossenschaft, Erhard Tietz. Laufend beklagen sich die Senioren bei ihm über die unhaltbaren Zustände. Tietz wurde auch schon häufiger in dieser Angelegenheit beim Stadtrat vorstellig, der aber aufgrund klammer Kassen in Sachen Gehwegebau zwar einiges, aber längst nicht alles stemmen konnte.

Noch in diesem Jahr gibt es einen weiteren Anlauf in Sachen Wegesanierung. Dafür gab der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend grünes Licht. So soll möglichst noch in den verbleibenden Monaten dieses Jahres der Gehweg im Bereich des Krankenhauses auf Vordermann gebracht werden. Die Wurzeln der Linden haben den Gehweg angehoben. Aufgrund der starken Frequentierung der Strecke hat die Wegesanierung dort Priorität. Zudem sollen etwa 100 Meter Gehweg an der Winckelmann-Straße erneuert werden. Hinzu gesellen sich 100 Meter am Bäckerbusch. Parallel dazu ist an den genannten Wegen die Installation von neuer Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Gesamtausgaben für alle Maßnahmen belaufen sich auf 93 000 Euro, die im Etat 2018 eingestellt sind. Was den Anwohnern weniger gefallen dürfte, ist die Tatsache, dass für alle Maßnahmen Straßenausbaubeiträge nach der Straßenausbaubeitragssatzung erhoben werden müssen.

Von Thomas Westermann