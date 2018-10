Wanzer.

Wie wirken sich regelmäßige oder ausbleibende Zuflüsse von der Elbe auf den Fischbestand der Auengewässer aus – bezüglich Artenvielfalt, Entwicklung, Größe und Anzahl? In der Hohen Garbe, einer Halbinsel in der nördlichen Altmark, geht das BUND-Auenzentrum auf Burg Lenzen diesen Fragen nach. Bestandteil des Projektes „Lebendige Auen für die Elbe“ (Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“) ist deshalb auch die Beobachtung des Fischbestandes in den hiesigen Auengewässern. Dazu haben Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) jetzt eine Woche lang 13 Gewässer im Bereich der Hohen Garbe und der Deichrückverlegung Lenzen im angrenzenden Landkreis Prignitz befischt. Nach den Befischungen im Frühjahr und Sommer zum dritten Mal in diesem Jahr, so Steffen Bader vom IGB gegenüber der regionalen Presse. Insgesamt seien dabei rund 30. 000 Fische erfasst, vermessen und registriert worden.

Während das Ergebnis der Frühjahrsbefischung noch unter dem Einfluss einer Elbe-Anbindung stand – durch das Winterhochwasser vom Januar, dürfte die Auswertung der aktuellen Ergebnisse infolge des langanhaltend trockenen Sommers die für den Fischbestand negativen Auswirkungen auf die nicht an die Elbe angebundenen Auengewässer verdeutlichen. Die Ergebnisse der Befischung sollen laut BUND-Auenzentrum Aufschluss über die Bedeutung der Vernetzung von Fluss und Auen geben. Eine regelmäßige Elbe-Anbindung würde sich insbesondere auf die Fischdichte und Entwicklung der für Berufsfischer und Freizeitangler interessanten strömungsliebenden Fischarten wie Aal, Hecht und Zander positiv auswirken, erklärte Steffen Bader. Zur Dokumentation des Bestandes wird übrigens die so genannte Elektrobefischung angewendet. Dabei werden die Fische nur kurzzeitig betäubt und nach der Vermessung wieder unbeschadet in das Auegewässer entlassen.

Für eine lebendige Aue seien regelmäßige Überschwemmungen existenziell. In der Hohen Garbe behindert noch ein alter Deich die natürliche Dynamik. Hier fließe Hochwasser nur verzögert von der Elbe in den Auwald. Wie Auenverbundprojekt-Koordinator Dieter Leupold am Rande der Herbstbefischung sagte, soll die natürliche Anbindung im kommenden Jahr durch den Einbau von zwei großen Rohren mit einem Durchmesser von jeweils drei Metern verbessert werden.

Von Frank Schumann