Großbrand in Seehausen entlang der Bahnlinie

tw / cz / mei Seehausen. In der Nähe von Seehausen kam es am Dienstagvormittag vermutlich aufgrund defekter Bremsen eines Güterzuges entlang der Bahnstrecke zu einem Brand.

+ Auch die alte B 189 in und bei Seehausen musste gestern für den normalen Verkehr gesperrt werden. Mit Tanklöschfahrzeugen wurde Wasser zum Brandort gebracht. © Westermann Das Feuer breitete sich auf einer Länge von sechs Kilometern aus, sodass neben der Kreisstraße 1020 auch die B 189 gesperrt werden musste. Die Feuerwehren kämpften den ganzen Tag lang gegen eine weitere Ausbreitung. Im Einsatz waren auch ein Polizeihubschrauber, ein Wasserwerfer der Landesbereitschaftspolizei und eine Drohne, mit der sich die Einsatzleitung eine gute Übersicht über die Ausbreitung des Feuers verschaffen konnte. Auf dem Abschnitt Geestgottberg–Seehausen der Bahnlinie Stendal–Wittenberge richtete die Bahn Schienenersatzverkehr ein.

Mehr als 100 Feuerwehrleute rückten mit 21 Fahrzeugen an. Neben Freiwilligen aus der Region Seehausen wurden auch Brandbekämpfer aus den Gemeinden Osterburg, Arneburg-Goldbeck und Stendal alarmiert. Zudem gab es von der brandenburgischen Wehr Wittenberge länderübergreifende Hilfe. Insbesondere Tanklöschfahrzeuge waren nötig, damit das Wasser in großen Mengen in den Wald gebracht werden konnte.

„Personen waren nicht betroffen“, teilt Stendals Landrat Carsten Wulfänger weiter zur Lage mit.

Laut dpa soll der Zugverkehr zwischen Osterburg und Wittenberge eingestellt worden sein. Bis Redaktionsschluss konnte die Feuerwehrleitstelle keine weiteren Informationen geben.