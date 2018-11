Flammen schlagen aus Garage: Drinnen stehen Autos ohne Zulassung

Ermittler forschen nach der Brandursache

In der Garage befanden sich neben nicht zugelassenen Fahrzeugen auch andere Fahrzeugteile.

pm/mih Seehausen. Die Feuerwehrkameraden aus Seehausen wurden am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr unsanft geweckt und alarmiert. In den Garagen am Markt in Seehausen wütete ein Feuer.