FBG-Mitglieder mit guten Karten

Wie geht es nun nach dem großen Waldbrand in der vergangenen Woche weiter? Diese und weitere Fragen beantworte Forstamtsleiterin Katja Döge (r.) den Waldbesitzern.

Seehausen. Der verheerende Waldbrand bei Seehausen hat in der vergangenen Woche rund 25 Hektar Holz beschädigt oder vernichtet.

Wie geht es nun für die Waldbesitzer weiter? Diese Frage wollte Katja Döge, Leiterin des in Arendsee ansässigen Forstamtes „Nordöstliche Altmark“, klären und lud die Betroffenen am Mittwochabend in das Büro von Seehausens Revierförster Thomas Schroeder ein.

Zum Opfer der Flammen wurden etwa zehn Prozent Seehäuser Stadtwald und 90 Prozent Privatwald. Beim Letztgenannten handelt es sich laut Döge um Klein- bis Kleinstflächen. Einige seien zwei Kilometer lang und nur zehn Meter breit. Es gebe über 60 Flurstücke mit circa 80 Eigentümern. Angesichts dieser „Flickenteppiche“ empfiehlt die Forstamtschefin perspektivisch eine Flurbereinigung.

Doch wie sieht es mit der Entschädigung für die Waldeigentümer aus? Gute Karten haben all jene, die Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) sind. Sie bezahlen 1,30 Euro pro Hektar für eine Waldbrandversicherung. Da die Bahn als Verursacherin des Brandes eine Haftpflichtversicherungsabteilung habe, würde die FBG sich um die Entschädigungszahlungen kümmern und das Geld vom Versicherer einholen. Waldbesitzer, die nicht in der FBG organisiert sind, müssen sich hingegen allein um den Erhalt der Entschädigungen kümmern. Angesichts der Schadenshöhe spricht Döge vorsichtig und nicht offiziell von 300 000 Euro. Doch den Wert des Brandholzes muss ein Gutachter einschätzen.

Von Thomas Westermann