Durch das Abenteuerland

Die Band Pur gastiert am Sonnabend, 27. Juli, auf dem Gelände der „Alten Ölmühle“ in Wittenberge. Die AZ verlost für das Konzert zweimal zwei Freikarten. Foto: dpa

Wittenberge – Am 27. Juli wird das Gelände der „Alten Ölmühle“ in Wittenberge zum Abenteuerland.

Die Pop-Band Pur wird während ihrer „Zwischen den Welten“-Open“-Air-Tour auch an der Elbe auftreten und vermutlich auch den berühmten Song aus dem Jahr 1995 präsentieren. Mit dem Auftritt kommt eine Band aus der A-Liga nach Wittenberge. Schließlich spielt die Formation sonst in Hallen und Arenen, die mehr als 30 000 Zuschauer fassen. So viele werden es in Wittenberge nicht sein, rund 4000 Tickets sind im Vorverkauf. Mit dem Engagement der baden-württembergischen Band mit geschätzten rund zehn Millionen verkauften Tonträgern wird es das größte Musikereignis geben, das die Prignitz außerhalb der Elblandfestspiele je erlebt hat.

Der Kartenvorverkauf läuft auf Hochtouren. Wer sich noch keine Karte gesichert hat, sollte es in den nächsten Tagen und Wochen tun und nicht mehr so lange warten. Seit Ende November läuft der Kartenvorverkauf bereits und es sind nur Restkarten im Vorverkauf. AZ-Leser haben heute die Chance, zweimal zwei Tickets für das Pur-Konzert am 27. Juli 2019 zu gewinnen. Als Vorband wird die Prignitzfabrik spielen. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen wie beispielsweise die Touristinformation in Wittenberge und die Hotelrezeption der „Alten Ölmühle“.

Wer mitmachen möchte, sollte sich heute, bis 10 Uhr, an die Email-Adresse thomas.westermann@az-online.de, „Betreff Pur“, wenden und folgende Frage beantworten: Wie heißt der Frontmann von Pur? Bitte unbedingt die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden benachrichtigt. tw