Diakoniewerk packt es an

Seehausen – Gut Ding will Weile haben: Lange hat es gedauert, doch nun fällt der Startschuss für den Neubau der Heilpädagogischen Einrichtung auf dem Gelände der einstigen Sekundarschule in Seehausen.

Verantwortlich dafür zeichnet das Diakoniewerk Osterburg um Vorsitzende Dr. Ulrike Bergmann und Geschäftsführerin Ellen Baum. Ursprünglich sollten die Bagger schon 2017 anrollen und 2018 die Fertigstellung sein (AZ berichtete).

Doch nun sind alle Hürden genommen. Bergmann, Baum und Bereichsleiter Thomas Annabring laden am Dienstag, 1. Oktober, 11 Uhr, zur feierlichen Grundsteinlegung für den Ersatzneubau der Heilpädagogischen Einrichtung Königsmark ein. Am Winckelmannplatz 7b entsteht dann ein Wohnheim mit 24 Plätzen für Menschen mit geistig sowie geistig und mehrfachen Behinderungen nebst integrierter Tagesförderung. Geplant ist bei der Grundsteinlegung ein kleines Programm – unter anderem mit Andacht, Grußworten, der Befüllung der Schatulle und musikalischer Umrahmung.

Die Errichtung der Bauten erfolgt eingeschossig auf dem 6400 Quadratmeter großen Grundstück. Die bebaute Fläche beläuft sich auf 1725 Quadratmeter. Zur benachbarten Grundschule ist eine Einfriedung und Begrünung als Sichtschutz vorgesehen. Laut Annabring werden seit 1991 geistig und mehrfach Behinderte in Königsmark betreut. Mit dem Neubau in Seehausen erfolge dann der Umzug in die Wischestadt.

VON THOMAS WESTERMANN