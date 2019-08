Brandgefahr: Waldfest zieht von Barsberge ins Stadtzentrum

Seehäuser Spektakel mit vielen Angeboten geht am kommenden Sonntag auf Platz am Umfluter über die Bühne

+ © Westermann, Thomas Das Damwild kann beim Waldfest aufgrund des geänderten Veranstaltungsortes nicht beobachtet werden. Foto: Westermann © Westermann, Thomas

Seehausen – Am kommenden Sonntag, 25. August, ist auf dem Festplatz am Umfluter in der Hansestadt Seehausen das neunte Waldfest angesagt. Rund um das Thema Wald und Forstwirtschaft erwarten die Besucher zahlreiche Angebote.