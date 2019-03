Autos im Graben gelandet

Am Unfallort wurden die 51 Einsatzkräfte in mehrere Gruppen aufgeteilt. Im Laufe der Übung durchliefen die Kameraden verschiedene Stationen. Fotos (3): Schaffer

Lichterfelde – Zu ihrer ersten gemeinsamen Übung beziehungsweise Schulung kamen die Kameraden aus dem Ausrückebereich Wische und der Feuerwehr Schönberg am Samstagvormittag in Lichterfelde zusammen.

Am Feuerwehrhaus, welches 1983 gebaut wurde, war der Treffpunkt. Nach Ankunft der Wehren aus Falkenberg, Wendemark, Neukirchen, Schönberg und der gastgebenden Wehr versammelten sich alle Wehrleiter im Gerätehaus. Unter der Leitung des Stellvertreters des Verbandsgemeindewehrleiters, Olaf Günther, wurde das Thema der Schulung bekannt gegeben.

Es ging um eine Personenrettung aus verunfallten Kraftfahrzeugen, die nach einem Unfall auf dem Plattenweg zwischen Lichterfelde und Wendemark kollidiert waren. Einer der Pkw lag auf dem Dach in einem ackerbegleitenden Graben und der andere hatte einen starken Baum, der am Straßenrand lag, gerammt. In beiden Fahrzeugen befand sich je eine Person. Normalerweise kommt bei solchen Unfällen die Seehäuser Feuerwehr mit ihrer Spezialtechnik. Laut Unfallszenario sollten die Seehäuser aber zu diesem Zeitpunkt in Bömenzien sein, sodass die vorhandenen Kräfte von 51 Männer mit der Lösung der notwendigen Schritte auf sich allein gestellt waren.

Es sollte eine Antwort auf die Frage gefunden werden, was und wie mit der vorhandenen Technik an Hilfeleistung möglich ist. Dazu wurden die Einsatzkräfte in verschiedene Gruppen mit speziellem Aufgabenbereich aufgeteilt. Neben der simulierten Personenrettung wurde auch das Aufsägen der Frontscheibe mit dem „Glasmaster“ oder der effektive Aufbau der Beleuchtungsanlage für den Einsatzort bei Nacht demonstriert. Nach geraumer Zeit wechselten die Gruppen ihre Position, so dass jeder bei allen anfallenden Arbeiten dabei war.

Ruhig und logisch gut durchdacht lief die Schulung ab, wobei auftretende Fragen sofort beantwortet wurden. Als Gesprächspartner war auch der Verbandsgemeindewehrleiter Michael Märten vor Ort, der aus seinem reichen Erfahrungsschatz viel zur gemeinsamen Ausbildung beisteuern konnte. Die Ausbildungsleitung möchte sich bei der Firma Rauch aus Seehausen bedanken, die die beiden Pkws platziert hatten. Dank geht auch an den Landwirt Hermann Klinghammer aus Lichterfelde, der seinen Acker für die Ausbildung zur Verfügung gestellt hatte. In der Auswertung wurden die Grenzen aufgezeigt, die sich für die Ortswehren bei solchen Einsätzen aufzeigen. Ein gemeinsames Grillen beendete diese halbjährliche Ausbildung.

VON WALTER SCHAFFER