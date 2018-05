Zwischen links und rechts

Kommentar zur unangemeldeten Linken-Demo in Salzwedel

Die Demonstranten passierten auf ihrem Weg durch Salzwedel unter anderem den Perver, die Kreuzung Vor dem Neuperver Tor / Schillerstraße (Foto), die Goethestraße, Gymnasium und Katharinenkirche, Wollweberstraße, Breite Straße und Altperverstraße.

Linke marschieren in Salzwedel unangemeldet zu Wohn- und Geschäftsräumen vermeintlich Rechter, richten nebenbei noch etwas Sachschaden an, bedrohen Journalisten, und die Polizei läuft den Ereignissen zunächst hinterher. So ergibt sich das Bild von dem, was am Mittwoch passiert ist.